Треба пам'ятати про українців на окупованих територіях, які не змогли проголосувати - конгресмен США

12 відсотків українців не зможуть проголосувати. Бо вони на окупованих територіях. Ми маємо думати про ц

У день голосування необхідно не забувати про тих українців, які не можуть взяти участь у виборах президента, бо перебувають на окупованих територіях на Донбасі та у Криму. Про це нагадує конгресмен-республіканець Джон Шимкус, який зараз перебуває у Києві із американською місією спостерігачів на другому турі голосування.

"Українці мають право обрати свого наступного президента. Це дуже захоплююче. Демократія у дії. Одна людина – один голос, - каже Шимкус. - Погана новина у тому, що 12 відсотків українців не зможуть проголосувати. Бо вони на окупованих територіях. Ми маємо думати про це. Звісно, ми б хотіли, щоб уся країна могла голосувати".

Нагадаємо, в неділю 21 квітня єдина виборча дільниця на Донеччині в населеному пункті Лебединське не відкрилась через те, що члени комісії відмовилися туди їхати.

Загалом українці, які живуть в незаконно окупованому Росією Криму або у невизнаних самопроголошених ЛНР/ДНР, повинні подолати значний шлях, аби дістатись дільниць на підконтрьольній Україні території.

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