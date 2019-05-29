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Україна піднялась на 5 сходинок світового рейтингу конкурентоздатності

  • Голос Америки

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У порівнянні до минулого року, Україна покращила свою позицію у рейтингу світової конкурентоспроможності, що складає швейцарська бізнес-школа IMD.

Україна посідає 54-те місце в рейтингу, що на 5 сходинок вище за минулорічний показник.

Складаючи цьогорічний рейтинг, аналітики відзначили такі переваги України як освічена робоча сила, але вказали на низку викликів, що стоять перед країною.

Серед них у IMD наголосили на досягненні миру та реінтеграціі Донбасу, реформі політичної, правової, судової систем; наближенні до ЄС; розвитку інфраструктури; збільшенні доходів та заощаджень домогосподарств.

Провідну позицію рейтингу посів Сінгапур, випередивши США як найбільш конкурентоспроможна економіка світу.

США помінялись місцями в рейтингу з Сінгапуром цього року і стали на третій позиції. Автори рейтингу пояснюють провідне місце Сінгапуру просуванням в сфері технологій, наявністю освіченої робочої сили, легкістю створення нового бізнесу. Водночас, у США сподівання, на ефект від сприятливої податкової політики Трампа, послабились, наголошують дослідники.

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