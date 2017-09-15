Росія використовує контрабандистів як шпигунів - п’ять осіб засуджено: BuzzFeed

Росія наймає контрабандистів на західному кордоні, щоб працювати в якості шпигунів, намагаючись дестабілізувати свого західного сусіда – Естонію, свідчить журналістське розслідування проведене BuzzFeed News.

Вони мусили передавати інформацію про все: починаючи від естонських військових баз до деталей про патрулювання кордону

​Щонайменше п’ятьох осіб було заарештовано за останні два роки і засуджено за шпигунство на користь Росії в Естонії. Їх справи виявляють те, як діють російські секретні служби та ФСБ за кордоном.

Всі п’ятеро осіб були відомими контрабандистами, перевозячи все – від людей до цигарок і ФСБ змогло примусити їх працювати під прикриттям в обмін на звільнення від тривалого строку в російських в’язницях. Після того, як їх завербували, вони мусили передавати інформацію про все: починаючи від естонських військових баз до деталей про патрулювання кордону.

Росія використовувала тактику перетворювати дрібних злочинців на шпигунів і в кібервійні: шантажем примушувати хакерів виконувати замовлення уряду

«Вони – легка ціль вербувальників ФСБ, - сказав Александер Тоотс, заступник Внутрішньої служби безпеки Естонії (КАРО) в коментарі виданню. Тоотс наглядає за контррозвідувальними операціями КАРО і особисто проводив розслідування всіх п’яти випадків. Він каже, що вербувальникам неможливо біло відмовити. «Якщо Ви відмовитесь, то потрапите в халепу, адже ФСБ знає, що Ви – контрабандист і незаконно перетинаєте кордон. Погроза опинитись у російській в’язниці – не приваблива. З іншого боку, якщо Ви приймаєте це, можете сподіватись на захист ФСБ в своїй незаконній діяльності».

Росія використовувала тактику перетворювати дрібних злочинців на шпигунів і в кібервійні: шантажем примушувати хакерів виконувати замовлення уряду. Це – остання ілюстрація російської розвідувальної операції, яка заскочила США зненацька. Тактика, що не передбачає чіткого розмежування між традиційним шпигунством, злочинністю та неоднозначними діловими операціями.

Платня була невеликою – 35 доларів, чи 2000 рублів.

П’ятеро осіб, засуджених в Естонії за шпигунство для Росії не знайомі між собою, однак в їх справах багато схожого. З п’ятьох, чотири жили в російському Пскові біля кордону з Естонією і мали як російське так і естонське громадянство. Лише один з тих, хто жив в Естонії і не мав громадянства.

Всі підписали письмову згоду на співпрацю з ФСБ і отримували готівку за виконання завдань, повідомив Тоотс. Платня була невеликою – 35 доларів, чи 2000 рублів. Однак, вони не робили це за гроші. Вибір, який стояв перед чоловіками був простий: сідати у в’язницю в Росії, або залишатись вільними і розвивати злочинну кар’єру знаючи, що російські прикордонники не будуть помічати їхньої контрабанди, і також вони отримують, якісь гроші від ФСБ, пише видання.

В Естонії такі порушники вважаються дрібними і навіть якщо їх схоплять, це – невелика втрата для ФСБ, яке може завербувати когось на заміну

Ця ініціатива – добре організована, повідомляють особи, близькі до розслідування. Три слідчі з двох установ: Прикордонної служби та Митної служби сказали BuzzFeed, що з російської сторони не було жодних зусиль з перехоплення контрабандистів. «Я певний – це не питання підкупу одного двох російських прикордонників. Цей зв’язок йде далі», - сказав один з слідчих.

Ризиків для ФСБ практично немає. В Естонії такі порушники вважаються дрібними і навіть якщо їх схоплять, це – невелика втрата для ФСБ, яке може завербувати когось на заміну з десятків банд контрабандистів, які діють на кордоні Росії з Естонією, або іншою країною Балтії.

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