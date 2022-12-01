Пентагон замовив NASAMS для України на $1,2 млрд

ВАШИНГТОН, 30 листопада (Reuters). У середу Пентагон США уклав контракт на 1,2 мільярда доларів з Raytheon Technologies Co (RTX.N) на шість національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS) для України, повідомили у відомстві.

Сполучені Штати схвалили відправку в Україну загалом восьми систем NASAMS для протистояння нападам Росії ракетами і безпілотниками.

Україна отримала першу поставку двох систем ППО NASAMS у листопаді. Інші будуть доставлені в наступні місяці, після виготовлення.

“NASAMS — це лише останнє у різноманітному наборі засобів протиповітряної оборони, які ми постачаємо в Україну”, — сказав Білл ЛаПлант, заступник міністра оборони США з питань закупівель.

Поставка цих шести систем NASAMS передбачена п’ятим пакетом Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), який був оголошений 24 серпня, і мав загальну вартість 2,98 мільярда доларів, згідно із заявою армії. Кошти USAI дозволяють адміністрації Байдена закуповувати зброю у промисловості, а не брати зброю з існуючих запасів в США.

Контракт передбачає виробництво батарей NASAMS, навчання та матеріально-технічну підтримку українських військових і сил безпеки.

Кошти для двох інших NASAMS надійшли з третього пакету USAI, оголошеного в липні.

Минулого тижня Даг Буш, головний покупець зброї для армії, повідомив журналістам, що військо США прискорює процес придбання зброї, щоб прискорити виконання контрактів, необхідних для поповнення США. запаси зброї, вичерпані через поставки зброї в Україну.

Пентагон заявив, що нещодавно надані США системи протиповітряної оборони NASAMS наразі на 100% успішно перехоплювали Україну російські ракети.

Загалом Сполучені Штати виділили понад 19,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена.