Чому підготовка до контрнаступу триває так довго - західні оглядачі

Україна місяці планує контрнаступ й найбільшим викликом для головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного є накопичення ударної сили для протистояння добре укріпленим російським силам, кажуть експерти у США.

Це означає "синхронізацію" роботи різноманітного західного військового обладнання, мобілізованих солдатів, а також українських захисників, які проходили навчання у низці країн світу. Про це у своїй колонці для Washington Post пише колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг.

"Наступальні операції вимагають більше сил"

"Як професійний військовий, український генерал Валерій Залужний знає, що в наступі він має лише дві головні переваги: вибір часу та місця атаки", - зазначає Гертлінг. Він вказує на те, що лінія фронту в Україні надзвичайно велика, й координація дій в таких умовах - непросте завдання.

навіть кмітливим і добре навченим силам надзвичайно важко досягти масової бойової потужності в кількох вирішальних точках атаки

"Наступальні операції вимагають більше сил, більшої спритності маневру, точного прицілювання та стрільби, а також довших і надійніших ліній постачання. Нічого схожого такого масштабу українська армія не робила. З мого досвіду навчання та бою, навіть кмітливим і добре навченим силам надзвичайно важко досягти масової бойової потужності в кількох вирішальних точках атаки. Але це те, що має робити українська армія", - пише генерал у відставці.

Він переконаний, що ЗСУ вдасться досягти успіху й звільнити з російської окупації більшість, якщо не всю українську землю. Однак це буде важкий бій зі значними жертвами з обох сторін, після чого необхідно буде починати тривалу роботу із розмінування й відбудови деокупованих територій. Гертлінг вважає, що навіть за умов певної політичної домовленості про мир Росії не можна буде довіряти, а Україна залишиться вразливою, тож США і союзникам НАТО потрібно й надалі підтримувати Київ.

Брак західної зброї

При цьому коли президент України Володимир Зеленський заявив в нещодавньому інтерв'ю BBC, що ЗСУ відкладають контрнаступ, це викликало дискусію про те, чи було це сказано, щоб дезінформувати Росію, чи йдеться про те, що Київ чекає на більші поставки західної зброї, пише New York Times.

Тої кількості (зброї), яку ми зібрали за останні місяці, ще не достатньо для успішного контрнаступу

Тарас Чмут, голова благодійного фонду "Повернись живим", зауважив виданню: "Тієї кількості (зброї), яку ми зібрали за останні місяці, ще недостатньо для успішного контрнаступу".

Нові багатомільярдні пакети допомоги включають британські ударні дрони, а також вперше - ракети великої дальності Storm Shadow, - які, як повідомляє CNN із посиланням на джерела, Україна вже застосувала проти російських цілей.

Американські системи ППО Patriot також показали ефективність у захисті Києва, вперше дозволяючи перехопити російські надзвукові ракети "Кинджал". При цьому, джерела каналу у США повідомляють, що під час російського удару система Patriot була пошкоджена, але не знищена. "США все ще оцінюють ступінь пошкоджень", - сказав неназваний посадовець. Від цього залежить, чи установку заберуть назад до США, чи ремонтуватимуть в Україні, пише видання.

Потужний пакет допомоги, оголошений під час візиту пана Зеленського до чотирьох європейських столиць за останні дні, може означати, що західні високопосадовці вірять, що Україна може відвоювати значні території в ході контрнаступу, сказав New York Times Якоб Функ Кіркегор, колишній офіцер розвідки данської армії: "На цей момент ми б не відправляли Україні таку кількість зброї, якби вважали, що малоймовірно, що вони досягнуть успіху".

Водночас українській армії все ще не вистачає всього – від боєприпасів і артилерійських снарядів до бронетехніки та систем протиповітряної оборони, каже Чмут.

Контрнаступ вже розпочався?

Тим часом деякі оглядачі припускають, що контрнаступ насправді вже розпочався. Зокрема минулого тижня засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що наступ ЗСУ "у розпалі".

У багатьох в голові образи.., що наступ починається, коли наступають танки

Контрнаступ "триває деякий час", - сказав радіо Deutschlandfunk військовий експерт Маркус Кеупп з ETH Zurich: "У багатьох в голові образи Другої світової війни, тобто те, що наступ починається, коли наступають танки. Це нісенітниця, тому що це завершення наступу, а не його початок".

Підготовчі етапи контрнаступу також, імовірно, включають удари дронів чи ракет по російських складах боєприпасів чи палива, диверсії у російському тилу на залізниці тощо.

За словами Кеуппа, наступ "зазвичай починається спочатку з розвідки, тобто потенційні слабкі місця та цілі визначаються за допомогою підготовчого вогню, тобто ударів артилерії та безпілотників". Він вважає, що зараз Україна перебуває в цій фазі.

Експерт Макс Бергманн в інтерв'ю NPR також висловив думку, що попри "багато очікувань, що українці спробують просунутися на південь у бік Криму", український контрнаступ "уже триває на сході України".

українці не хочуть показувати свої карти

"Просто зараз вони намагаються змусити російські сили рухатися на схід, щоб як би підкріпити (сили) в Бахмуті. І це може створити тактику відволікання, щоб вони могли прямувати на південь, - сказав він. - Гадаю, хороша новина полягає в тому, що ми багато чого не знаємо. І я думаю, що це цілком навмисне, що українці не хочуть показувати свої карти".

В будь-якому випадку, погоджуються чимало оглядачів, контрнаступ повинен продемонструвати успіх для продовження підтримки Заходу. Й українські високопосадовці намагаються зменшити очікування на тлі того, як від самого початку повномасштабної російської війни ЗСУ раз за разом перевищували всі сподівання.

Раніше Голос Америки повідомляв, що деякі експерти вважають, що контрнаступ ЗСУ відбуватиметься не як одна велика воєнна кампанія, а різні наступи у багатьох місцях. При цьому владі потрібно буде вміло комунікувати про успіхи на полі бою як для власних громадян, так і для Заходу.