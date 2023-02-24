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США пильно стежать за використанням допомоги Україні – заява Генерального інспектора
Американські відомства, які розподіляють допомогу Україні створили міжвідомчу робочу групу з нагляду за використанням цієї допомоги, щоб забезпечити цільове використання понад 113 мільярдів доларів із коштів платників податків на підтримку України, мовиться у заяві офісу генерального інспектора.
«Складність, масштаб і час зусиль США у відповідь на війну Росії проти України вимагають жорсткого контролю, який є нашим головним пріоритетом», – мовиться у заяві, яка приурочена першій річниці російського вторгнення в Україну.
Діана Шоу, заступниця генерального інспектора, яка виконує обов'язки генерального інспектора, повідомляє, що для запобігання та виявлення шахрайства, марнотратства та зловживань було створено спільний стратегічний наглядовий план для України. Він включає 64 поточні проекти та 14 завершених проектів, пов’язаних із «наглядом за масштабною відповіддю уряду США на вторгнення Росії в Україну».
За її словами, план концентрується на трьох сферах високого ризику:
– Допомога та координація безпеки
– Гуманітарна та економічна допомога та координація
– Дипломатичні операції та програми.
Шоу повідомляє, що з літа 2022 року інспектори різних відомств координують роботу з офісами загальної спільноти інспекторів, у тому числі в Міністерстві оборони та Агентстві США з міжнародного розвитку, щоб забезпечити комплексний нагляд.
«Оскільки реакція уряду США на Україну розвиватиметься, наші плани також розвиватимуться, щоб забезпечити націлення нагляду на сфери найвищого ризику», – мовиться у заяві.
Шоу заявила, що про результати наглядове відомство повідомлятиме Конгрес та платників податків США.
Минулого тижня генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку у спільному інтерв’ю газеті Wall Street Journal заявили, що у зв’язку з розширенням американської допомоги, вони будуть наполягати на скерування аудиторів і слідчих безпосередньо в зону бойових дій. Досі вони здійснювали нагляд дистанційно, використовуючи персонал у Вашингтоні, Польщі та Німеччині.
Після поїздки до Києва наприкінці січня троє інспекторів заявили, що будуть наполягати, щоб деякі зі 177 аудиторів і слідчих, які перевіряють допомогу Україні, прибули в Україну для здійснення «комплексного нагляду».
Інспектори заявили, що поки що вони не отримували жодних повідомлень про серйозне шахрайство чи незаконні дії, пов’язані з допомогою США Україні.
Але вони зазначили, що сам розмір американського пакету допомоги та швидкість, з якою її виділяє Конгрес, створює виклики для нагляду.
За словами Діани Шоу, сумніви щодо використання допомоги можуть «поставити під загрозу безперервний потік цієї допомоги».
Значна частина республіканців у Конгресі висловили скептицизм щодо можливості зловживання та самої необхідності надання допомоги Україні.
Наприкінці 2022 року Міністерство фінансів США заявило, що не побачило жодних ознак того, що українці використовували американські кошти не за призначенням.
Як повідомляв Голос Америки, в середині грудня 2022 року в Україні запрацювала «гаряча лінія» Служби інспектора Агенції з міжнародної допомоги США (USAID). Метою її роботи - нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України.
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- Голос Америки
США надають ще $2 млрд оборонної допомоги Україні
Пентагон оголосив новий пакет оборонної допомоги для України, щоб "підтвердити рішучу підтримку Сполучених Штатів України та посилити протиповітряну оборону", йдеться в повідомленні відомства, виданому 24 лютого.
В роковини початку повномасштабної агресії Росії проти України, очільник Пентагону Ллойд Остін нагадав, що принципи про які йдеться у війні стосуються не лише України: "Сьогоднішні роковини - можливість для всіх, хто вірить у свободу, правила, суверенітет знову затвердити відданість підтримці хоробрих захисників України на довгострокову перспективу і згадати – на кону у війні Росії те, що стосується всіх далеко поза межами України".
Допомога обсягом 2 млрд доларів надійде в рамках Ініціативи з безпекової підтримки України і стосуватиметься довгострокової перспективи. Системи будуть виготовлені для України, а не надійдуть із запасів Пентагону.
До пакету, зокрема увійшли нові БПЛА, системи електронної боротьби, системи виявлення дронів а також боєприпаси для артилерії і системи точного ведення вогню.
Системи в пакеті допомоги включають:
- Додаткові снаряди для HIMARS.
- Додаткові снаряди для 155-мм артилерії.
- Боєприпаси для ракетних систем лазерного наведення.
- Дрони CyberLux K8.
- Дрони Switchblade 600.
- Дрони Altius-600.
- Дрони Jump 20.
- Устаткування з виявлення засобів електронної боротьби та протидії дронам.
- Устаткування для розмінування.
- Системи захищеного зв'язку.
- Кошти на навчання, ремонт та підтримку роботи обладнання.
«Санкції щодо Росії працюють», каже Захід і оголошує нові в річницю вторгнення в Україну
Велика Британія в річницю лютневого російського вторгнення в Україну оголосила розширення санкцій щодо Росії в той час, як ЄС США та інші країни G7 і партнери кажуть, що теж запровадять нові санкції зі свого боку.
Торговельні санкції працюють. Імпорт товарів з Росії з часу вторгнення впав на 99%, а експорт в Росію впав на майже 80%.Кемі Баденок, міністерка торгівлі Великої Британії
Також санкції у п’ятницю будуть темою наради на відеозв’язку керівників країн G7 за участю українського президента Зеленського.
27 країн ЄС завершують узгодження подробицю вже оголошеного 10-го набору санкцій проти Росії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила 24 лютого, що санкції «відрізають Росію від світової економіки... руйнують основи її економіки і обрізають можливості її оновлення».
Британський уряд заявив, що накладає ембарго на експорт в Росію всіх виробів, що можуть застосовуватися у війні проти України.
«Сьогодні ми накладаємо санкції на російські еліти, які керують ключовими промисловими галузями Путіна і зобов’язуємося заборонити експорт в Росію всіх виробів, які помічені у використанні Росією на полі бою», - заявив 24 лютого міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
До британського санкційного списку понад 1500 осіб та компаній і установ додано ще 92 особи, включно десятками керівників державної компанії Росатом, та компанії Алмаз - Антей, що серед іншого виробляє ракети й іншу зброю.
У списки також потрапили 5 чільних посадовців іранської авіабудівної компанії Кудс - виробника дронів, які Росія застосовує в Україні.
Окремо згадані під новими британськими санкціями: Маттіас Варнінґ - друг Путіна, директор компанії «Північний потік -2», Любов Кабаєва - мати Аліни Кабаєвої, яку називають близькою подругою Путіна.
Британські представники наголосили, що хоча економіка Росії не зазнала провалу, якого дехто очікував на початку хвилі міжнародних санкцій рік тому, ембарго й обмеження діють і їх треба розширювати й удосконалювати.
«Торговельні санкції працюють. Імпорт товарів з Росії з часу вторгнення впав на 99%, а експорт в Росію впав на майже 80%», - сказала з цієї нагоди британська міністерка торгівлі Кемі Баденок.
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- Голос Америки
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії покинути Україну заради всеосяжного, справедливого і міцного миру: 141 країн “за”
23 лютого, до річниці російського вторгнення в Україну, Генеральна Асамблея ООН проголосувала за поданий Україною проект резолюції, що закликає Росію покинути Україну. Резолюція ООН наголошує на терміновій необхідності знайти «всеосяжний, справедливий і міцний мир, відповідно до принципів Статуту ООН».
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Резолюцію проголосували 141 голосом «за», 7 «проти» та 32 країни утрималися. Це вже шоста резолюція ООН з часу початку війни Росії проти України. Документ ініціювали 76 співавторів.
Як наголосила напередодні посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, це голосування увійде в історію.
“У першу річницю цього конфлікту ми побачимо, якою є позиція країн світу в питанні миру в Україні», – цитує посолку Голос Америки.
На користь позиції Росії проголосували Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа та Сирія.
Серед тих, хто утримався - Китай, Індія, Пакистан, Куба, Іран, В’єтнам, Казахстан, Вірменія, Південна Африка.
Розгляд резолюції тривав упродовж двох днів замість одного. Охочих до виступу було рекордно багато, понад 80 спікерів. Більшість із них - міністри закордонних справ, а також генсек ООН Антоніу Гуттеріш, який закликав "відійти від краю прірви".
"Українські та європейські дипломати визнають, що це насамперед політична резолюція, мета якої - показати підтримку України та засудити дії Росії максимально можливою кількістю голосів. Говорити про якісь практичні дії та наслідки ухвалення цієї резолюції не доводиться. Українська сторона очікувала згадки про Формулу миру Зеленського, цього там немає, резолюція зосереджена більше на Статуті ООН, на основі якого Україна має право не на будь-який мир, а на мир за умови збереження її територіальної цілісності", - розповіла в ефірі передачі "Час Тайм" кореспондентка Українського відділу Голосу Америки з Нью-Йорка Ірина Соломко.
"Ця резолюція є потужним сигналом незмінної глобальної підтримки України. Потужне свідчення солідарності світової громади з українським народом у контексті річниці повномасштабної агресії РФ. Потужний прояв глобальної підтримки української формули миру", - написав у Твітері президент України Володимир Зеленський.
“Територіальна цілісність України має бути відновлена. Через рік після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, глобальна підтримка України залишається сильною”, - пише у Твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Як повідомляв Голос Америки, торік у жовтні резолюцію ООН із засудженням російської спроби анексувати українські землі підтримали 143 країни, 5 країн були проти. Окрім Росії та Білорусі, проти резолюції голосували Сирія, КНДР та Нікарагуа.
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії покинути Україну. У чому її важливість? Відео
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії покинути Україну заради всеосяжного, справедливого і міцного миру: 141 країна “за”. Резолюцію прийняли напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Чим вона відрізняється від попередніх, в чому її важливість?
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