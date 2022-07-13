Чутки про поганий контроль над американською зброєю в Україні – "вкиди російської пропаганди" - Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що американсьака зброя в Україні «проходить ретельний облік та відправляється на фронт», а сумніви щодо її використання не за призначенням є «російськими пропагандистськими вкидами», мета яких – зірвати постачання зброї в Україну для протистояння російській агресії.

«Усі види зброї, зокрема далекобійної, яку отримує Україна, проходять ретельний облік та відправляються на фронт. Зброя для України – питання виживання. Контроль за нею – пріоритет. Усі «чутки» про інше – банальні російські пропагандистські вкиди з метою зірвати постачання», – написав Михайло Подоляк у твітері.

За даними Держдавного департаменту США, з 2014 року Сполучені Штати надали Україні безпекової допомоги та послуг з навчання і підготовки військових на понад 10 мільярдів доларів.

З них з лютого 2022 року – на близько 7,3 мільярда доларів. Це є одна з наймасштабніших програм військової допомоги США.

Раніше деякі опозиційні політики та неназвані високопосадовці у сфері оборони у США заявляли в ЗМІ, що є «ризик у тому, що в довгостроковій перспективі частина цієї зброї може опинитися в руках інших військових і ополченців, які США не збиралися озброювати». Зокрема, про це повідомляв телеканал CNN.

У вівторок 12 липня під час телефонного брифінгу заступниця державного секретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародною безпекою Бонні Дженкінс заявила, що США впевнені у тому, що український уряд «належно захищає» американську військову техніку та технології, які були передані Україні для боротьби з російською агресією. Вона висловила впевненість, що Україна стежитиме за тим, щоб американська зброя не опинилась у третіх країнах.

«Ми активно взаємодіємо з Україною, щоб забезпечити підзвітність допомоги, що надається, в умовах складного конфлікту. США на постійній основі оцінюють ризики можливої передачі американських військових технологій у будь-якій точці світу. Ми впевнені у прихильності українського уряду до належного захисту та обліку військової техніки американського походження. Не вдаючись до подробиць, можу сказати, що Сполучені Штати активно взаємодіють з урядом України, щоб забезпечити відповідальність за надане військове майно та допомогу у сфері безпеки», – сказала представниця Державного департаменту.

Вона додала, що США і надалі планують передавати Україні інше військове обладнання для оборони від Росії.

«США також розглядають варіанти надання Україні іншого військового обладнання у майбутньому для захисту. Мета допомоги, що надається, – змусити Росію припинити війну, яку вона веде в Україні».

У законодавстві, яке ухвалив Конгрес для передачі зброї Україні, вбудовано процес обліку цього масштабного фінансування, щоб контролювати, яка зброя насправді купується, а також є програма «моніторингу кінцевого використання», щоб гарантувати, що зброя, надіслана в Україну, опиниться за призначенням.

Закон про контроль над експортом зброї 1976 року вимагає уряду США моніторингу кінцевого використання зброї. Однак цей закон не відстежує, як уряд чи країна використовує обладнання.

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