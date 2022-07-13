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Чутки про поганий контроль над американською зброєю в Україні – "вкиди російської пропаганди" - Подоляк
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що американсьака зброя в Україні «проходить ретельний облік та відправляється на фронт», а сумніви щодо її використання не за призначенням є «російськими пропагандистськими вкидами», мета яких – зірвати постачання зброї в Україну для протистояння російській агресії.
«Усі види зброї, зокрема далекобійної, яку отримує Україна, проходять ретельний облік та відправляються на фронт. Зброя для України – питання виживання. Контроль за нею – пріоритет. Усі «чутки» про інше – банальні російські пропагандистські вкиди з метою зірвати постачання», – написав Михайло Подоляк у твітері.
За даними Держдавного департаменту США, з 2014 року Сполучені Штати надали Україні безпекової допомоги та послуг з навчання і підготовки військових на понад 10 мільярдів доларів.
З них з лютого 2022 року – на близько 7,3 мільярда доларів. Це є одна з наймасштабніших програм військової допомоги США.
Раніше деякі опозиційні політики та неназвані високопосадовці у сфері оборони у США заявляли в ЗМІ, що є «ризик у тому, що в довгостроковій перспективі частина цієї зброї може опинитися в руках інших військових і ополченців, які США не збиралися озброювати». Зокрема, про це повідомляв телеканал CNN.
У вівторок 12 липня під час телефонного брифінгу заступниця державного секретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародною безпекою Бонні Дженкінс заявила, що США впевнені у тому, що український уряд «належно захищає» американську військову техніку та технології, які були передані Україні для боротьби з російською агресією. Вона висловила впевненість, що Україна стежитиме за тим, щоб американська зброя не опинилась у третіх країнах.
«Ми активно взаємодіємо з Україною, щоб забезпечити підзвітність допомоги, що надається, в умовах складного конфлікту. США на постійній основі оцінюють ризики можливої передачі американських військових технологій у будь-якій точці світу. Ми впевнені у прихильності українського уряду до належного захисту та обліку військової техніки американського походження. Не вдаючись до подробиць, можу сказати, що Сполучені Штати активно взаємодіють з урядом України, щоб забезпечити відповідальність за надане військове майно та допомогу у сфері безпеки», – сказала представниця Державного департаменту.
Вона додала, що США і надалі планують передавати Україні інше військове обладнання для оборони від Росії.
«США також розглядають варіанти надання Україні іншого військового обладнання у майбутньому для захисту. Мета допомоги, що надається, – змусити Росію припинити війну, яку вона веде в Україні».
У законодавстві, яке ухвалив Конгрес для передачі зброї Україні, вбудовано процес обліку цього масштабного фінансування, щоб контролювати, яка зброя насправді купується, а також є програма «моніторингу кінцевого використання», щоб гарантувати, що зброя, надіслана в Україну, опиниться за призначенням.
Закон про контроль над експортом зброї 1976 року вимагає уряду США моніторингу кінцевого використання зброї. Однак цей закон не відстежує, як уряд чи країна використовує обладнання.
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Білий дім прокоментував звернення конгресвумен Вікторії Спартц щодо України
В Білому домі пообіцяли відповісти на звернення конгресвумен-республіканки Вікторії Спартц, в якому вона просить президента Джо Байдена надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, а також висловлює занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні.
“Ми відповімо конгресвумен належним чином, я не буду забігати наперед листування з цього приводу. Те, що ми робимо, і на чому зосереджені, це спілкування з українцями на всіх рівнях, рівнях помічників, і аж до президента Зеленського, щоб переконатися, що ми розуміємо їхні потреби. А також на спроможності, які їм потрібні в цій війні, що зараз зосереджена, в основному, на Донбасі. І переконатися, що ми їм відповідаємо”, - розповів у коментарі "Голосу Америки" координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
Він додав, що президент впевнений, що США роблять все можливе, щоб задовольнити потреби України.
Щойно устаткування опиняється в руках українських збройних сил - це власність України. Окрім цього, ми не диктуємо, як вони мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою.Джон Кірбі, координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій
“Ми, очевидно, поділяємо стурбованість, висловлену членами Конгресу, адже важливо переконатися, що існує належна відповідальність за матеріали, які отримує Україна. Але ми повинні пам’ятати: щойно устаткування опиняється в руках українських збройних сил - це власність України. Окрім цього, ми не диктуємо, як вони мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою. Але вони також нам казали, що поділяють стурбованість щодо підзвітності та нагляду, і готові працювати з нами над цим”, - відповів Джон Кірбі.
Нагадаємо, 9 липня конгресвумен Вікторія Спартц оприлюднила заяву, в якій закликала Президента України Володимира Зеленського взятися за вирішення, як вона написала, тривалої внутрішньої проблеми в особі Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента України.
Також у зверненнях вона озвучила занепокоєння щодо нагляду за поставками американської зброї Україні, про що детальніше розповіла в інтервʼю “Європейській правді”. Зокрема, конгресвумен Спартц припустила, що надана зброя може опинитися в Сирії чи Росії.
Своєю чергою, в українському МЗС заявили, що Україна “максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки”.
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В Білому домі прокоментували використання ленд-лізу для України
В Білому домі прокоментували, яким чином планують використати програму ленд-лізу для України.
“Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти”, - відповів посадовець Білого дому на запит "Голосу Америки".
Він додав, що програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми, за якими США постачають допомогу Україні, як то USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програма президентських повноважень, не передбачають повернення коштів.
Останні поставки американського озброєння в Україну відбуваються за цими програмами. Наразі Адміністрація президента США використовує для них кошти, які виділив Конгрес Сполучених Штатів. Йдеться про пакет на суму в 40 мільярдів доларів, більше половини з якого закладені на військову допомогу та супутні витрати. Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в США, який припадає на кінець вересня.
Своєю чергою координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтервʼю "Голосу Америки" додав, що адміністрація все ще розглядає повноваження, які надає програма ленд-лізу.
“Ми вдячні Конгресу за цей законодавчий акт. Його було ухвалено на двопартійній основі, і це чітко вказує на те, наскільки члени Конгресу цінують підтримку, надану Україні, і хочуть впевнитись, що ми можемо і надалі це робити”, - сказав Джон Кірбі.
“Лише минулої п’ятниці президент Байден підписав виділення ще 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні за програмою президентських повноважень. Ми вже маємо багато повноважень, і ми їх використовуємо”, - додав посадовець.
Нагадаємо, закон про ленд-ліз, серед іншого, розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично, дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю.
Він дозволяє Білому дому надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за пришвидшеною процедурою, тобто не чекаючи на спеціальне виділення коштів для цього Конгресом США.
Востаннє програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни, коли американську військову допомогу постачали супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.
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- Голос Америки
США закликають Росію повернути примусово депортованих українців і допустити до місць "фільтрації" незалежних спостерігачів
США закликають Росію негайно припинити систематичні “фільтрації” та примусову депортацію українців із окупованих територій.
Про це мовитьсяу заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій у середу, 13 липня.
«За оцінками різних джерел, зокрема, від російського уряду, російська влада допитала, затримала і примусово депортувала до Росії, часто до ізольованих регіонів на Далекому Сході, від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України, включаючи 260 тисяч дітей", - заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен.
Москва віддає українських дітей на усиновлення, а тисячі інших людей “зникають”, йдеться у повідомленні.
"Російська влада навмисне розлучає українських дітей з батьками та викрадає дітей із дитячих будинків перед тим, як віддати їх на усиновлення в Росії", - мовиться у заяві Ентоні Блінкена, який посилається на повідомлення різних джерел.
За його словами, зростає кількість доказів того, що російська влада затримує або сприяє зникненню тисяч мирних громадян України, які не пройшли "фільтрацію".
Блінкен закликав Росію звільнити затриманих, надати можливість безпечно повернутись додому тим, кого примусово вивезли, а також допустити незалежних спостерігачів до так званих “фільтраційних” таборів та до місць примусової депортації.
“Очевидці та ті, хто пережив операції з “фільтрації”, затримання та примусову депортацію, повідомляють про часті погрози, переслідування та випадки тортур з боку російських силовиків”, - мовиться у заяві Держдепу.
“Незаконна передача та депортація осіб, що перебувають під захистом, є серйозним порушенням Четвертої Женевської конвенції про захист цивільних осіб, і є воєнним злочином”, - сказав глава зовнішньополітичного відомства США.
Українська влада звинувачує Росію в депортації сотень тисяч людей з окупованих територій та примушує їх проходити так звані “фільтраційні табори”.
РФ у свою чергу заперечує переслідування цивільних осіб в Україні. У Кремлі заявляють, що Росія пропонує гуманітарну допомогу тим, хто хоче залишити Україну.
- Голос Америки
ООН: майже дві третини українських біженців залишатимуться за кордоном у найближчі місяці
Агентство ООН у справах біженців заявило в середу, 13 липня, що майже дві третини біженців, які втекли з України після того, як Росія почала вторгнення наприкінці лютого, планують залишатися в країні перебування у найближчі місяці.
За даними агентства, 16% опитаних українських біженців заявили, що планують повернутися в Україну. Ще 9% сказали, що поїдуть до іншої країни, а 10% не впевнені.
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців оприлюднило свої висновки у звіті, заснованому на інтерв’ю та фокус-групах з біженцями, які виїхали до Чехії, Угорщини, Молдови, Польщі, Румунії та Словаччини.
Майже половина респондентів покинули Україну в березні, а 82% сказали, що їм довелося розлучитися принаймні з одним членом сім’ї.
На питання про їхні основні термінові потреби в країні перебування, найпоширенішими відповідями були готівка, робота та житло.
За оцінками УВКБ ООН, станом на кінець червня в Європі перебувало щонайменше 5,5 мільйонів українських біженців, ще 7,1 мільйонів осіб переміщено в межах України.У звіті агентства говориться, що деякі з біженців сказали, що їх приймають «гостинно», але інші говорили про «досвід упередженості та відчуження».
Було також розчарування з приводу того, що «доводиться покладатися на підтримку волонтерів», а також говорили про проблеми, пов’язані з необхідністю вивчати місцеву мову та знаходити надійну інформацію про послуги та можливості роботи.
Матеріал є перекладом статті англомовного сайту "Голосу Америки"
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