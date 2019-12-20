США: Росія просуває в ООН своє бачення контрольованого інтернету

Росія хоче мати можливість "вимикати" інформаційний потік – це "фундаментальне скорочення свобод, які відстоюють Сполучені Штати". Про це заявив посадовець Державного департаменту США під час брифінгу 19 грудня, коментуючи проект резолюції "З питань протидії використанню інформаційних та комунікаційних технологій зі злочинною метою", поданої Росією до ООН.

З метою поширити свої методи контролю над інтернетом, які Росія застосовує всередині країни, вона подала до ООН нову резолюцію з кіберзлочинності, наголосили в Держдепі.

Цю резолюцію, автором якої виступила Росія, буде винесено на голосування Генеральної Асамблеї ООН вже до Різдва, і ймовірність її затвердження - висока, повідомив посадовець Держдепу.

Резолюцію підтримують такі країни як Китай, які поділяють наміри Росії в сфері контролю над інтернетом. Також низка країн можуть підтримати російську резолюцію, повіривши заявам Росії про те, що резолюція спрямована на боротьбу з кіберзлочинністю, а не обжмеження свобожи в інтернеті.

Резолюція передбачає створення робочої групи з розробки нової угоди з кіберзлочинності. Однак угода з кіберзлочинності вже існує – Будапештська конвенція, зауважує посадовець США. Існує також низка інших міжнародних механізмів співпраці, включаючи ООН, в цій сфері.

Росіяни однозначно зацікавлені в просуванні свого бачення майбутнього інтернету, наголосили в Держдепі. Росіян, на думку американських дипломатів, цікавить угода, яка надасть їм контроль над Інтернетом, якого вони прагнуть і який суперечить фундаментальним свободам, що захищає Америка.

Посадовець США нагадав, що Росія все більше контролює інтернет всередині країни, використовуючи боротьбу з кіберзлочинністю для прикриття встановлення обмежень для інформації.

В сфері боротьби з кіберзлочинністю зараз важливо, щоб країни розбудовували свої спроможності з обміну інформацією, а "зусилля росіян відволічуть ресурси та час від розбудови спроможності країн на укладання угоди, яка, на нашу думку, не є необхідною", наголосив посадовець.

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