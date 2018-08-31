США закликали LinkedIn видалити сторінки китайських шпигунів

Я нещодавно побачив, що Twitter заблокував, здається, мільйони підробних акаунтів і, можливо, LinkedIn має рухатись вперед і робити щось подібне

Про це стало відомо з матеріалу Reuters. Директор Центру національної контррозвідки та безпеки Вільям Еваніна заявив Reuters, що Китай створює фальшиві профілі на платформі LinkedIn, щоб найняти американців з доступом до урядових та комерційних таємниць.

Енаніна зазначив, що Китай "суперагресивно" використовує LinkedIn. Він закликає соціальну мережу бути агресивною у відповідь. Він рекомендує відповідь, подібну до дій Twitter, коли відкрилось, що іноземні агенти використовують підробні акаунти в своїх цілях.

"Я нещодавно побачив, що Twitter заблокував, здається, мільйони підробних акаунтів і, можливо, LinkedIn має рухатись вперед і робити щось подібне", - заявив Еваніна.

Twitter видалив 70 мільйонів акаунтів в травні та червні після того, як соціальна мережа ідентифікувала російські ферми тролів, які використовували платформу для розповсюдження дезінформації під час президентських виборів США 2016 року.

Facebook зіткнувся з подібними проблемами.

Ця історія мала б вас попередити… Ви можете бути як Facebook. Чи ви хочете опинитись в ситуації, в який був Facebook минулої весни і свідчити перед Конгресом?

"Ця історія мала б стати попередженням для вас… Ви можете бути як Facebook. Чи ви хочете опинитись в ситуації, в який був Facebook минулої весни і свідчити перед Конгресом?", - попереджає Еваніна.

LinkedIn, в свою чергу, пообіцяв зробити все можливе, щоб "ідентифікувати та зупинити цю діяльність (китайської розвідки, - ред. ГА)".

"Ми ніколи не чекали на запити діяти та ідентифікувати поганих осіб чи видаляти погані акаунти, використовуючи інформацію, яку ми можемо знайти або розвідувальну інформацію з різних джерел, включно із державними установами", - заявив голова відділу довіри та безпеки LinkedIn Паул Роквелл.

Міністерство закордонних справ Китаю заперечило факти використання LinkedIn китайською розвідкою. Воно назвало звинувачення на адресу Китаю "повною дурницею".

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