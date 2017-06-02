Як Польща планує захищатись від Росії наступні 15 років? - Defense One

"Асиметрія у військових спроможностях між Росією та східними членами НАТО створює пряму загрозу для Польщі та регіону", - йдеться в звіті про оборонну концепцію Польщі на наступні 15 років, повідомляє американське видання з безпеки Defense One.

Дуже ймовірно, що Москва буде підбурювати суспільне напруження в зонах заморожених конфліктів у Вірменії, Азербайджані та Грузії

Польща планує наростити військовий потенціал, очікуючи на посилення напруженості у відносинах з Москвою і, навіть, можливо, на війну. "Не виключено, що Росія може спровокувати регіональний конфлікт і втягнути до нього одну, або декількох країн НАТО. Ймовірно, Росія намагатиметься спровокувати війни серед третіх країн у різних частинах світу, ... дуже ймовірно, що Москва буде підбурювати суспільне напруження в зонах заморожених конфліктів у Вірменії, Азербайджані та Грузії", - зазначається в звіті.

Особливий наголос в концепції оборони Польща робить на створення великої кількості малих дронів-розвідників та дронів-камікадзе для використання проти російських радарів, а також лазерів для виведення з ладу ворожих літаків та ракет.

"Ми їх (дрони - ГА) розробляємо і наші оперативні підрозділи будуть оснащені такими технологіями, подібними до тих, які використовує ІДІЛ", - повідомив Томаш Шатковський, заступник держсекретаря Міністерства оборони Польщі на конференції з безпеки в Братиславі. Коментуючи плани Польщі з розширеного використання дронів, колишній командувач НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав зазначив, що менші дрони стануть дешевшими і більш ефективними тільки якщо в майбутньому буде досягнуто прорив в технологіях передачі інформації між машинами:

"Потрібно налагодити передачу даних між машинами, що дозволило б нашим приманкам і ударній зброї йти до цілі і під час цього дізнаватись на кого йде напад і що треба випускати для атаки».

В рамках концепції, Міністерство оборони Польщі наголосило на необхідності посилити військову співпрацю з країнами Вишеградської групи: Чехією, Словаччиною та Угорщиною.

«Така співпраця має виявитись в посиленні навчань, створенні командувань та підрозділів і, якщо можливо, спільні закупівлі військового обладнання», - йдеться у звіті.

"Вперше за тридцять років, кількість солдатів та цивільного персоналу значно зросте. Протягом наступних восьми років загальна кількість польських збройних сил перевищить 200 000", - зазначається у звіті, пише Defense One.

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