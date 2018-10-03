Конверти з рицином до Пентагону та Білого дому міг надіслати колишній службовець ВМС

До Пентагону, Білого дому та офісу сенатора США Теда Круза в Техасі надійшли конверти з підозрілою речовиною – попередні тести якої вказали, що це рицин.

Конверти, можливо, було надіслано колишнім службовцем ВМС США. Про це повідомляє Fox News з посиланням на інформацію від американських посадовців.

Слідчі заявили, що на одному з конвертів, призначеному міністру оборони США Джиму Маттісу була зворотня адреса, з якої можна було зрозуміти, що конверт надійшов від моряка, ім'я якого не розкривається.

ФБР тепер проводить подальшу перевірку речовини.

Конверти не потрапили до Пентагону. Їх було виявлено в будинку, куди доставляється пошти для установи.

"В понеділок Служба захисту персоналу Пентагону виявила підозрілу речовину протягом перевірки пошти у віддаленому місці Пентагону", - полковник Роб Меннінг заявив Fox News.

Ввечері у вівторок, Таємна служба США повідомила, що напередодні отримала "підозрілий конверт" адресований президентові Трампу. В службі запевнили, що конверт "не було отримано в Білому домі, і не було занесено на його територію".

Таємна служба відмовилась від подальших коментарів.

Посадовці також заявили, що двох осіб було госпіталізовано після контакту з "білим порошком" в офісі сенатора Теда Круза в Г'юстоні в Техасі. Пожежна служба Г'юстона заявила, що після інциденту було повністю евакуйовано поверх в офісному центрі "Фінікс тауер".

Рицин – це отрута, яка може бути в декількох формах, однак, у вигляді очищеного порошку, рицин може бути смертельним. Цю отруту порівняно легко виготовити в домашніх умовах.

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