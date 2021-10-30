Шостий флот США надсилає два кораблі до Чорного моря

Ракетний есмінець США класу Арлей-Берк "Портер" почав проходження до Чорного моря. Про це повідомило командування Шостого флоту США.

Корабель проведе операції із взаємодії з союзниками по НАТО та партнерами в регіоні, йдеться в дописі командування флоту в соцмережах.

Також провідний корабель Шостого флоту США "Маунт Вітні" розпочав проведення спільної з силами НАТО операції в Чорному та Середземному морях, повідомили ВМС США.

"Протягом переходу, корабель США "Маунт Вітні" та персонал на борту діятимуть поряд із союзниками по НАТО та партнерами в Середземному та Чорному морях, щоб забезпечити безпеку та стабільність в регіоні. Взаємодія та спільні навчання демонструють відданість НАТО підтримці свободи навігації в міжнародних водах для всіх країн", - йдеться в заяві розміщеній на сайті Шостого флоту США 2 жовтня.

Влітку в Чорному морі відбулись масштабні навчання "Сі Бриз". Понад 30 країн-учасників навчалися в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський та в інших районах України. У «Сі бризі» взяли участь близько 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу і 50 одиниць озброєння і військової техніки.

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