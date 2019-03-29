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Трамп оголосив, що може перекрити кордон з Мексикою

  • Голос Америки
Президент США Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп застеріг, що він може закрити кордон США з Мексикою повністю, або частково, наступного тижня, якщо незаконну імміграцію не буде припинено.

"Якщо Мексика негайно не припинить всю незаконну імміграцію до Сполучених Штатів через південний кордон, я закрию кордон, або його великі ділянки, наступного тижня. Буде легко Мексиці це зробити, однак, вони лише беруть наші гроші і "говорять", - йдеться, зокрема, в повідомленні Трампа у Twitter.

Трамп звинуватив Демократичну партію США а також Конгрес і Мексику в недостатній протидії незаконній імміграції. "Демократи дали нам найслабші імміграційні закони, ніж будь-де в світі", - написав Трамп, серед іншого.

Президент звинуватив Мексику у тому, що вона не вживає дій, щоб припинити незаконну імміграцію і наголосив, що США втрачають через це значні кошти.

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