Південна Корея підняла в повітря винищувачі, коли бойові літаки Росії та Китаю перетнули оборонну лінію

СЕУЛ, 30 листопада (Reuters). Збройні сили Південної Кореї заявили, що підняли винищувачі, коли два китайських і шість російських військових літаків увійшли в зону ППО в середу.

Два китайські бомбардувальники H-6 неодноразово входили в зону ідентифікації протиповітряної оборони Кореї (KADIZ) біля південного та північно-східного узбережжя Південної Кореї, починаючи з близько 5:50 ранку (20:50 GMT у вівторок), повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів Сеула (JCS).

Вони знову увійшли в зону через кілька годин з Японського моря, відомого в Південній Кореї як Східне море, разом із російськими військовими літаками, включаючи бомбардувальники ТУ-95 і винищувачі СУ-35, і полишили зону через 18 хвилин, повідомляє JCS.

«Наші військові відправили винищувачі ВПС перед входом китайських і російських літаків у KADIZ для виконання тактичних заходів у рамках підготовки до можливої непередбаченої ситуації», — йдеться в заяві JCS.

В повідомленні йдеться, що літаки не порушували повітряний простір Південної Кореї.

Зона протиповітряної оборони – це зона, де країни вимагають від іноземних літаків вживати спеціальних заходів для ідентифікації. На відміну від повітряного простору країни – повітря над її територією та територіальними водами – не існує міжнародних правил, що регулюють зони протиповітряної оборони.

Москва не визнає зону ППО Кореї. У Пекіні заявили, що ця зона не є територіальним повітряним простором, і всі країни повинні мати там свободу пересування.

Повітряні сили самооборони Японії також підняли винищувачі після того, як китайські бомбардувальники пролетіли зі Східно-Китайського моря в Японське море, де до них приєдналися два російські безпілотники, повідомило Міністерство оборони Японії пізніше в прес-релізі.

Китай і Росія раніше заявляли, що їхні військові літаки проводять регулярні спільні навчання.

У серпні JCS повідомила про те, що російські військові літаки увійшли в KADIZ через три місяці після того, як китайські та російські літаки здійснили вторгнення в травні, яке стало першим після вступу на посаду президента Південної Кореї Юн Сук Йоля.

У 2019 році військові літаки Південної Кореї зробили сотні попереджувальних пострілів у бік російських військових літаків, коли вони увійшли в KADIZ під час спільного з Китаєм повітряного патрулювання.