Трамп нагадав про санкції щодо КНДР, а Кім оголосив умови для третього саміту

Санкції стосовно Північної Кореї залишаться в силі, однак їх нарощування не планується. Про це президент США Дональд Трамп оголосив під час зустрічі в Білому домі з президентом Південної Кореї Мун Дже Ином.

«Вважаю, що поточні санкції є на справедливому рівні», - оголосив президент США.

Трамп заявив, що не хотів посилювати санкції, через гарні особисті відносини, які він налагодив з лідером Північої Кореї. «Ми хочемо, щоб санкції залишились і, чесно кажучи, у мене був варіант значно їх посилити. Я не хотів цього робити, через мої відносини з Кім Чен Ином».

В свою чергу Кім Чен Ин оголосив під час виступу у КНДР, що дасть США термін до кінця року, щоб зробити «мужній крок» з переговорів щодо ядерної програми КНДР і попередив про «похмурі і небезпечні» наслідки, якщо Вашингтон не змінить підхід. Кім також заявив, що відкритий до можливості проведення третього саміту зі США, але лише у випадку, якщо США змінять своє ставлення.

Третій саміт можливий «за умови, якщо США матимуть вірне ставлення і знайдуть методологію, якою зможуть із нами поділитись, ми готові будемо спробувати ще раз».

Заява Кіма свідчить, що він підтримує дипломатичне рішення, переконаний колишній дипломат США Мінтаро Оба. «Він визнає переваги продовження дипломатичних заходів, особливо з огляду на можливість послаблення санкцій, але хоче, щоб ініціатором дій були США», - заявив Оба про Кіма.

Перед зустріччю з президентом Південної Кореї в четвер, Трамп також заявив про готовність до політики «маленьких домовленостей» з КНДР, однак, наголосив, що хотів би укласти широку угоду, в рамках якої Північна Корея погодилась би на повну денуклеаризацію.

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