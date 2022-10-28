Південна Корея не постачає летальну зброю Україні - президент країни відповів Путіну

ВАШИНГТОН (AP) — Пентагон надсилає Україні новий пакет зброї та іншої допомоги на суму 275 мільйонів доларів США, щоб допомогти витіснити російські війська з ключових районів на півдні з наближенням зими. Про це заявили офіційні особи США в четвер.

Посадовці сказали, що в американському пакеті, який, як очікується, буде оголошено в п’ятницю, немає поставок нових важливих видів зброї. Натомість допомога США в основному спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, у тому числі для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, відомих як HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії.

Чиновники говорили на умовах анонімності, через те, що деталі пакету поки не оприлюднено.

Напередодні уряд США оприлюднив план заходів, спрямованих на те, щоб зброя, передана Україні, не опинилася в руках російських військ, їхніх поплічників чи інших екстремістських груп. У плані, оголошеному Державним департаментом у четвер, зазначається, що облік зброї особливо складний під час активної фази війни та коли на місці незначна присутність представників США.

Посадовці США постійно отримують запитання від низки конгресменів щодо того, як адміністрація обліковує мільярди доларів зброї, яка була відправлена в Україну за рік. Але адміністрація не бажала детально розповідати про свою роботу на цьому фронті через занепокоєння щодо стану конфлікту та побоювання, що це може навести потенційних контрабандистів на потенційні методи ухилення.

«Як і в будь-якому конфлікті, ми залишаємося пильними щодо можливості того, що злочинні та недержавні суб’єкти можуть спробувати незаконно придбати зброю в Україні, включно з російськими військовими, під час або після конфлікту», — заявив Держдепартамент. Державний департамент, міністерства оборони та торгівлі беруть участь у процесі обліку.

План із трьох частин включає коротко-, середньо- та довгострокові ініціативи щодо посилення нагляду США та України за переданими матеріальними засобами, зокрема більш досконалими ракетними системами та зенітними установками, а також для покращення безпеки авіації та кордонів України для боротьби з неправомірним використанням зброї та запобігання можливому обігу зброї, йдеться в повідомленні.

У Державному департаменті заявили, що поки що інтенсивний попит України на зброю на полі бою, схоже, перешкоджає розповсюдженню на чорному ринку стрілецької зброї, переносних систем протиповітряної оборони та протитанкової зброї, як-от Javelin. У заяві сказано, що основною проблемою було захоплення зброї російськими військами під час захоплення території. Також там міститься попередження, що Москва може використовувати таку зброю для контрзаходів або проведення операцій під чужим прапором.

План передбачає посилення безпеки на кордоні, тренування процедурам звітності та посилення зусиль для стримування та обмеження торгівлі зброєю.

Додаткова передова зброя також прямує до України.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам у четвер, що він очікує, що Сполучені Штати доставлять довгоочікувані передові системи протиповітряної оборони NASAM в Україну на початку наступного місяця та навчать війська на них. Сполучені Штати зобов'язалися найближчим часом доставити Україні два зенітних ракетних комплекси середньої дальності. За його словами, протиповітряна оборона залишається найважливішою нагальною потребою України.

Пакет допомоги, який має бути оголошено в п’ятницю, за словами офіційних осіб, буде надано в рамках повноважень президента, що дозволить Пентагону брати зброю зі своїх власних запасів і швидко відправляти її в Україну.

Включно з новими 275 мільйонами доларів США виділили Україні майже 18 мільярдів доларів зброї та іншого обладнання з початку війни 24 лютого.

Допомога надходить у той час, коли українські сили намагаються звільнити південне місто Херсон, атакуючи російський плацдарм на західному березі Дніпра. Повідомляється, що призначена Москвою влада покидає місто, приєднуючись до десятків тисяч жителів, які переміщуються в інші райони, контрольовані Росією.