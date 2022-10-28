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Південна Корея не постачає летальну зброю Україні - президент країни відповів Путіну
СЕУЛ (Reuters) – Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив у п’ятницю, що Сеул не надає Україні летальну зброю. Заява прозвучала після того, як президент Росії Володимир Путін сказав, що таке рішення зруйнує двосторонні відносини Кореї та Росії.
Путін зробив це зауваження на конференції в Москві в четвер, звинувативши Захід у розпалюванні війни в Україні.
"Ми солідарні з міжнародним співтовариством щодо мирної гуманітарної допомоги Україні та не надавали жодної летальної зброї, але це в будь-якому випадку є питанням нашого суверенітету", - сказав Юн журналістам, відповідаючи на запитання про зауваження Путіна.
Південна Корея, союзник США, стверджувала, що не надаватиме Україні летальної допомоги, і намагалася уникати антагонізації Росії як з економічних причин, так і через вплив, який Москва може мати на Північну Корею.
“Ми докладаємо зусиль, щоб підтримувати мирні, добрі відносини з кожною країною світу, включаючи Росію”, - додав Юн.
Конфлікт, який розпочався вісім місяців тому вторгненням російських військ у сусідню Україну, забрав життя тисяч, мільйони переселенців, похитнув світову економіку та поновив розбіжності часів холодної війни. Росія називає вторгнення «спецоперацією».
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США надсилають новий пакет допомоги Україні обсягом 275 млн дол
ВАШИНГТОН (AP) — Пентагон надсилає Україні новий пакет зброї та іншої допомоги на суму 275 мільйонів доларів США, щоб допомогти витіснити російські війська з ключових районів на півдні з наближенням зими. Про це заявили офіційні особи США в четвер.
Посадовці сказали, що в американському пакеті, який, як очікується, буде оголошено в п’ятницю, немає поставок нових важливих видів зброї. Натомість допомога США в основному спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, у тому числі для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, відомих як HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії.
Чиновники говорили на умовах анонімності, через те, що деталі пакету поки не оприлюднено.
Напередодні уряд США оприлюднив план заходів, спрямованих на те, щоб зброя, передана Україні, не опинилася в руках російських військ, їхніх поплічників чи інших екстремістських груп. У плані, оголошеному Державним департаментом у четвер, зазначається, що облік зброї особливо складний під час активної фази війни та коли на місці незначна присутність представників США.
Посадовці США постійно отримують запитання від низки конгресменів щодо того, як адміністрація обліковує мільярди доларів зброї, яка була відправлена в Україну за рік. Але адміністрація не бажала детально розповідати про свою роботу на цьому фронті через занепокоєння щодо стану конфлікту та побоювання, що це може навести потенційних контрабандистів на потенційні методи ухилення.
«Як і в будь-якому конфлікті, ми залишаємося пильними щодо можливості того, що злочинні та недержавні суб’єкти можуть спробувати незаконно придбати зброю в Україні, включно з російськими військовими, під час або після конфлікту», — заявив Держдепартамент. Державний департамент, міністерства оборони та торгівлі беруть участь у процесі обліку.
План із трьох частин включає коротко-, середньо- та довгострокові ініціативи щодо посилення нагляду США та України за переданими матеріальними засобами, зокрема більш досконалими ракетними системами та зенітними установками, а також для покращення безпеки авіації та кордонів України для боротьби з неправомірним використанням зброї та запобігання можливому обігу зброї, йдеться в повідомленні.
У Державному департаменті заявили, що поки що інтенсивний попит України на зброю на полі бою, схоже, перешкоджає розповсюдженню на чорному ринку стрілецької зброї, переносних систем протиповітряної оборони та протитанкової зброї, як-от Javelin. У заяві сказано, що основною проблемою було захоплення зброї російськими військами під час захоплення території. Також там міститься попередження, що Москва може використовувати таку зброю для контрзаходів або проведення операцій під чужим прапором.
План передбачає посилення безпеки на кордоні, тренування процедурам звітності та посилення зусиль для стримування та обмеження торгівлі зброєю.
Додаткова передова зброя також прямує до України.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам у четвер, що він очікує, що Сполучені Штати доставлять довгоочікувані передові системи протиповітряної оборони NASAM в Україну на початку наступного місяця та навчать війська на них. Сполучені Штати зобов'язалися найближчим часом доставити Україні два зенітних ракетних комплекси середньої дальності. За його словами, протиповітряна оборона залишається найважливішою нагальною потребою України.
Пакет допомоги, який має бути оголошено в п’ятницю, за словами офіційних осіб, буде надано в рамках повноважень президента, що дозволить Пентагону брати зброю зі своїх власних запасів і швидко відправляти її в Україну.
Включно з новими 275 мільйонами доларів США виділили Україні майже 18 мільярдів доларів зброї та іншого обладнання з початку війни 24 лютого.
Допомога надходить у той час, коли українські сили намагаються звільнити південне місто Херсон, атакуючи російський плацдарм на західному березі Дніпра. Повідомляється, що призначена Москвою влада покидає місто, приєднуючись до десятків тисяч жителів, які переміщуються в інші райони, контрольовані Росією.
- Голос Америки
Як не допустити потрапляння західної зброї в Україні на чорний ринок - план Держдепу
Зараз ЗСУ та сили безпеки України мають значну потребу в зброї і це убезпечує від потрапляння на чорний ринок стрілецької та легкої зброї, - йдеться у повідомленні Державного департаменту США.
"Пріоритетом Сполучених Штатів є забезпечення того, щоб Україна мала зброю, необхідну для захисту своєї території від подальшого вторгнення Росії. Допомога в забезпеченні контролю України над своєю територією є основним засобом обмеження можливого незаконного переміщення зброї російськими силами, ставлениками Росії та недержавними діячами", - зазначено на сайті Держдепу.
Український уряд зобов’язався належним чином охороняти та обліковувати передане оборонне обладнання американського походження, повідомляє американське зовнішньополітичне відомство і водночас визнає, що "хаотичний характер бойових дій може ускладнити це". Там наголосили, що захоплену проросійськими силами надану Україні зброю Росія може використовувати "для контрзаходів, пропаганди або проведення операцій під фальшивим прапором".
Держдеп наголошує, що належне гарантування безпеки зброї, "особливо переносних зенітно-ракетних комплексів і протитанкових/універсальних тактичних керованих ракет, має важливе значення для відновлення та регіональної безпеки після конфлікту". Тож Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати уряду України в обліку та зберіганні зброї та розмінуванні, якщо дозволятимуть умови безпеки, для безпечнішого повернення українців додому. Водночас, для посилення безпеки зберігання зброї у відомстві розробили детальний план.
У короткотерміновій перспективі - протягом 2023 року - працівники посольства США в Україні допомагатимуть українському уряду приймати американську безпекову допомогу, перевіряти українські запити про надання озброєння на предмет ризику потрапляння на чорний ринок, запровадження прозорих механізмів повідомлення про переміщення традиційної зброї.
Надалі, протягом 2024-го планується, серед іншого, проведення навчань для правоохоронців в Україні та прилеглих країнах підтримувати прикордонний контроль, проводити розвідувальні й контртерористичні операції, а також відправлення до України саперних підрозділів для допомоги із розмінуванням і знищенням покинутої зброї.
Робота у довготерміновій перспективі передбачає, зокрема подальше посилення безпеки на кордонах та перевірки пасажирів і вантажів, перевірки зберігання зброї в Україні з боку американського уряду.
Також США закликають інші союзні країни, що передають Україні зброю для захисту у війні Росії, надавати Києву документувати й вести облік зброї, проводити підготовку представників для охорони зброї, розслідувати підозри у її контрабанді та допомагати створювати владі можливості для поширення інформації щодо захопленої зброї.
Раніше Голос Америки повідомляв про те, що конгресвумен українського походження республіканка Вікторія Спартц опублікувала ряд критичних заяв, які стосувались дій президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського, вимагаючи перевіряти допомогу, яка надається Україні від США.
У відповідь у Пентагоні заявили, що не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду.
«Скільки ще ми мусимо терпіти це безглуздя?» - Захід на твердження Росії про українські біолабораторії
Група західних країн разом зі США відкинули, назвавши дезінформацією і вигадками, чергові заяви Росії, що на території України буцімто відбуваються якісь роботи пов’язані з забороненою зброєю масового знищення.
Замість намагань очорнити Україну Росія повинна зосередитися на своїх зобов’язаннях, включно з хартією ООН, і припинити цю війну.Барбара Вудвард
Американська представниця в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд назвала «велетенським марнуванням часу» скликане на вимогу Росії засідання Ради безпеки, на якому російська сторона поширила документ на 310 сторінках з твердженням про «військову біологічну діяльність» в Україні за сприяння міністерства оборони США.
«Україна не має програми розробки біологічної зброї. Сполучені Штати не мають програми розробки біологічної зброї. Не існує українських біологічних збройних лабораторій підтримуваних Сполученими Штатами», - сказала вона.
Представниця Великої Британії Барбара Вудвард наголосила, що відтоді, як Росія в лютому почала вторгнення в Україну, Москва «неодноразово поширювала дезінформацію включно з дикими твердженнями про брудні бомби, хімічну зброю, бойові біологічні дослідження».
«Скільки ще ми мусимо терпіти цього безглуздя?» - запитала вона, заявивши, що «замість намагань очорнити Україну Росія повинна зосередитися на своїх зобов’язаннях, включно з хартією ООН, і припинити цю війну».
Агентство Associated Press, повідомляючи про засідання в ООН, роз’яснює, що в Україні є біологічні та інші лабораторії і зокрема мережа, яка отримала підтримку США в межах ініціативи Програма зменшення біологічної загрози, що має на меті зменшити небезпеку поширення хвороботворних інфекцій.
Та співпраця сягає ще 1900-х років і пов’язана з програмами демонтажу арсеналів зброї масового знищення, які були в Радянському Союзі.
Російський представник в ООН Васілій Небензя наполягав, що українці можуть застосовувати біологічну зброю і стверджував, що Україна має літальні апарати здатні розпилювати речовини, а також назвав підозрілим те, що українці досліджували загрозу поширення хвороб перелітними птахами.
Лінда Томас-Ґрінфілд назвала російські твердження «безглуздими з багатьох причин, включно з тим, що використання таких видів зброї створило б загрозу і для Європейського континенту і для самої України».
Васілій Небензя наполягав, що Росія далі вимагатиме окремого розслідування ООН.
МАГАТЕ в Україні
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі сказав 27 жовтня, що інспектори організації в наступні кілька днів обстежуватимуть два об’єкти в Україні, де, згідно з твердженням Росії, українці накопичують радіоактивні матеріали для створення так званої брудної бомби.
Кореспондентка Голосу Америки в ООН передає, що Ґроссі повідомив журналістам у Нью-Йорку про домовленість з офіційним Києвом.
«Я мав дуже широку дискусію про це з міністром закордонних справ Кулебою. Він прийшов до висновку і я погодився, що найкращий спосіб розвіяти будь-які сумніви - це впустити інспекторів», - сказав Ґроссі.
Рафаель Ґроссі також доповідав в ООН про намагання створити демілітаризовану зону довкола захопленої російськими військами української атомної електростанції біля Запоріжжя.
Посадовець наголосив, що «ця дискусія триває занадто довго, нам треба було вже її завершити, нам треба було вже створити захищену зону».
Байден не вірить заявам Путіна
Президент США Джо Байден 27 жовтня висловив сумніви щодо тверджень російського президента Владіміра Путіна, що Москва не має намірів використовувати ядерну зброю в Україні.
«Якщо він не має намірів, чому він про це далі говорить? Чому він розмовляє про можливість використання тактичної ядерної зброї?», - сказав Байден в інтерв'ю американській телекомпанії NewsNation.
Освіта для українців в Стенфорді: головне про зміни щодо програми навчання. Відео
Майже 6 років у Стенфордському університеті діяла програма лідерства для українських реформаторів. За цей час її випускниками стали, серед інших, правозахисниця Олександра Матвійчук та колишня заступниця міністра економічного розвитку Наталія Микольська.
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