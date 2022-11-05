Північна Корея провела нові ракетні постріли, США направили бомбардувальники в регіон

СЕУЛ, Південна Корея. Напруга в регіоні зростає після нещодавніх пострілів, які провела Північна Корея з метою демонстрації зброї. В суботу КНДР запустила ще чотири балістичні ракети в море. Тимчасом Сполучені Штати направили два гіперзвукові бомбардувальники, які пролетіли над Південною Кореєю, демонструючи військову могутність.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що чотири ракети малої дальності, випущені із західного узбережжя близько полудня, пролетіли близько 80 миль у напрямку до західного берега країни.

Цього тижня КНДР провела запуски понад 30 ракет, у тому числі міжконтинентальної балістичної ракети в четвер, через що на півночі Японії оголосили тривогу. КНДР також провела польоти великої кількості військових літаків над своєю територією, буцімто у відповідь на масштабні повітряні навчання Сполучених Штатів та Південної Кореї.

Збройні сили Південної Кореї повідомили, що два бомбардувальники B-1B тренувалися з чотирма американськими винищувачами F-16 і чотирма південнокорейськими літаками F-35 під час останнього дня спільних навчань ВПС "Пильний шторм", які завершуються в суботу. Вперше з грудня 2017 року бомбардувальники були розміщені на Корейському півострові. У навчаннях брали участь близько 240 військових літаків, у тому числі сучасні винищувачі F-35 обох країн.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї ввечері в п'ятницю охарактеризувало військові дії країни цього тижня як відповідь на навчання, які воно назвало проявом "істерії військового протистояння" США. У заяві сказано, що Північна Корея відповість «найжорсткішою протидією» на будь-які спроби «ворожих сил» порушити її суверенітет або інтереси безпеки.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що участь B-1B у спільних навчаннях демонструє готовність союзників "жорстко відповісти" на провокації Північної Кореї та демонструє відданість США зобов’язанню захищати свого союзника всіма силами, включаючи ядерні.

Прольоти B-1B ве застосовувались в якості демонстрації сили у попередні випадки зростання напруги у відносинах з Північною Кореєю. Востаннє літаки з’являлися в регіоні в 2017 році під час чергової провокаційної демонстрації озброєння Північної Кореї. Але в останні роки перельоти були припинені, оскільки Сполучені Штати та Південна Корея припинили свої масштабні навчання для підтримки дипломатичних зусиль колишньої адміністрації Трампа щодо Північної Кореї та через пандемію COVID-19.