КНДР поновила ракетні випробування через день після "чудового листа" до Трампа

Північна Корея здійснила запуски балістичних ракет - це п'яті ракетні випробування проведені КНДР за два тижні, за даними США та Південної Кореї, пише "Голос Америки".

КНДР з "великою ймовірністю" вдасться до наступних випробувань, через проведення спільних американсько-південнокорейських військових навчань, йдеться в заяві штабів Південної Кореї.

Напередодні запуску, президент США Дональд Трамп заявив, що він не стурбований випробуваннями і оголосив, що отримав "чудового листа" від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

В листі Кім висловив незадоволення проведенням військових навчань США та Південної Кореї, які розпочались цього тижня.

Трамп, в свою чергу, заявив, що він не є прихильником навчань. "Як ви знаєте, мені вони також не подобались, - заявив президент США журналістам. - Мені вони ніколи не подобались. Я ніколи не був прихильником. Знаєте чому? Мені не подобається за них платити. Нам мають це відшкодовувати". Раніше президент США підкреслював важливість таких навчань для Південної Кореї.

Трамп також заявив журналістам, що нещодавні ракетні випробування "не є проблемою", адже йдеться про ракети меншої дальності, які не можуть сягнути США.

Президент США тричі зустрічався з Кім Чен Ином з минулого червня. Однак під час зустрічей не було досягнуто домовленості щодо конкретних кроків з денуклеаризації півострова. У п'ятницю Трамп заявив, що незабаром може відбутись четверта зустріч. "Думаю, матимемо ще одну зустріч", - сказав він.

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