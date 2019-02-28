До повної легалізації марихуани у США закликав кандидат у президенти

Впливовий сенатор-демократ Корі Букер у заяві в четвер закликав до легалізації марихуани на всій території США.

"Давайте легалізуємо марихуану на федеральному рівні, підштовхнемо окремі штати до цього ж і допоможемо тим, хто постраждав через заборону", - заявив політик на своїй сторінці у Twitter.

Відповідні законопроекти представлено до Палати представників та Сенату США.

За результатами нещодавніх опитувань, 49-річного Букера підтримують близько 4% демократичних виборців. Він значно поступається екс-віце-президенту США Джо Байдену, який має підтримку на рівні 37% демократичних виборців. 76-річний Байден ще не оголосив про те, що братиме участь у боротьбі за номінацію від Демократичної партії.

Запропонований законопроект також містить положення щодо можливості зняття судимості із осіб, засуджених за злочини, пов'язані з марихуаною

Коментуючи свою законодавчу пропозицію, політик також звернув особливу увагу на те, що криміналізація марихуани, та політика "війни проти наркотиків війни" обернулись війною уряду США проти власних громадян.

"Провальна "Війна проти наркотиків" є війною проти людей - внаслідок цієї політики кримінально переслідуються непропорційно більша частка бідних людей, представників меншин (people of color) та людей з психічними розладами", - відзначив політик.

Запропонований законопроект також містить положення щодо можливості зняття судимості з осіб, засуджених за злочини, пов'язані з марихуаною.

Букер зауважив, що самої легалізації марихуани недостатньо і необхідно допомогти людям, які відбули покарання за вжитвання наркотика або володіння марихуаною, а також - дозволити людям, які ув'язнені за злочини, пов'язані з марихуаною, "подати петиції".

"Злочин, пов'язаний з марихуаною, може обернутись довічним ув'язненням - люди не можуть знайти роботу, або отримати ліцензію на відкриття бізнесу, не можуть отримати соціальну допомогу та пільгове житло, якщо у їхньому випадку йшлося про серйозний злочин", - відзначив законодавець.

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