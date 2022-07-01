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- Голос Америки
"Королева криптовалют" з Болгарії - в списку 10 найбільш розшукуваних втікачів ФБР
ФБР внесло Руджу Ігнатову, співзасновницю болгарської криптовалютної компанії OneCoin, в список десяти найбільш рошукуваних втікачів від правосуддя. Бюро оголосило винагороду в 100 000 доларів США за інформацію, яка призведе до її арешту.
Американська влада звинувачує Ігнатову у тому, що вона з 2014 року керувала шахрайською схемою, через яку мільйони інвесторів у світі втратили більше чотирьох мільярдів доларів.
“OneCoin заявляв, що має приватний блокчейн, - заявив спецагент Рональд Шимко, слідчий Служби ФБР в Нью-Йорку. - Це контрастує з іншими віртуальними валютами, які спираються на децентралізований публічний блокчейн. В цьому випадку інвесторів просто просили довіряти OneCoin”.
42-річна Ігнатова - 11-та жінка, яка потрапила до Списку ФБР 10-ти найбільш розшукуваних втікачів, що постійно оновлюється, за 72 роки існування такого переліку, повідомили в Бюро.
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Український фільм “Погані дороги” показали у Голівуді
“Погані дороги” показали у Голівуді. В історичному кінотеатрі Сабан, що у Беверлі Гілз презентували українську стрічку, кандидата від України на премію Оскар, "Погані дороги". Подію організували аби показати історію українсько-російської війни, яка триває ще з 2014 року, а також, щоб зібрати кошти для постраждалих від війни сімей. На показ української стрічки в Голівуді приїхала і режисерка, драматургиня Наталія Ворожбит та продюсер Дмитро Мінзянов. Читайте далі, як сприйняли стрічку у Голівуді.
Серед публіки, що зібралась у історичному кінотеатрі Сабан, що у Беверлі Гілз - представники місцевої влади, голівудські актори, учасники комісії кіноакадемії Оскар та українські волонтери.
Цього дня тут показують український фільм “Погані дороги”. Стрічка є екранізацією однойменної п'єси 2017 року і описує стосунки українців на Донбасі на фоні російсько-української війни у 2015 році.
Український оскарівський комітет висунув фільм "Погані дороги" на "Оскар" від України в 2022 році, але фільм не потрапив до остаточного переліку кіноакадемії.
Однак фільм знайшов свій шлях у Голівуд. Група кінопродюсерів, за підтримки Генерального консульства України в Каліфорнії та Українського культурного центру, організували показ-збір коштів на потреби України. Один з авторів фільму каже - не могли не прийняти запрошення.
“Я дуже багато разів бачив цей фільм, але для мене важливо було знаходитись в залі і побачити реакцію людей”, - ділиться своїми думками кінопродюсер Дмитро Мінзянов.
У кінострічці “Погані дороги” розкривається історія п’ятьох новел у яких присутні теми смерті, насильства, згвалтування і кохання і все це на Донбасі.
“Історія між цією дівчиною та її кривдником- терористом у цьому підвалі, я розглядаю як метафору стосунків між Україною та Росією. Коли Україна ніби вдає, що любить свого кривдника, шукаючи моменту, щоб нарешті звільнитися”, - розповідає Расті Юнесоф, глядач.
“Фільм надзвичайно потужний, про те, що війна може зробити з людьми, і на що люди здатні за певних обставин”,- каже Берт Шеплі.
Після показу глядачі отримали нагоду поспілкуватися з авторами фільму, зокрема режисеркою Наталією Ворожбит. Наталія, відома своїми сценаріями до фільму "Кіборги" та телесеріалу "Спіймати Кайдаша".
"Погані дороги" – перша режисерська робота для неї. Каже на Венеціанському фестивалі у 2020 він отримав лише приз кінокритиків, тому що європейські кола не визнавали війни.
“Італійці вважали фільм занадто антиросійським і їх це засмутило, ніхто за ці 8 років не хотів відкрито йти на конфлікт з Росією, і досі частина світу цього уникає, а тоді - тим паче. Я пам'ятаю іноземні продюсери мене тоді просили не використовувати слово “війна”, коли я казала про свій фільм, треба говорити “конфлікт”, бо війна не має офіційного статусу. Мене це страшенно обурювало. Я казала: “Запитайте в дітей, які пережили бомбардування, що вони пережили- війну чи конфлікт”,- розповідає Наталія Ворожбит.
Усі зібрані кошти з показу у Беверлі Гілз підуть на допомогу мешканцям міста Мар'їнка на Донеччині.
“Там з 10 тисяч залишилося півтори тисячі людей, і їх просто вбивають там тому, що вони знаходяться в сірій зоні. У них немає харчів, води, ліків, там п'ять лікарень було, вони всі розбомблені, немає будинків”,- каже Олександ Ройтер, засновник громадської організації Save Life Ukraine.
Автори фільму “Погані дороги” сподіваються, що стрічку побачать і в інших американських містах та інших країнах світу. На їхній погляд вона допоможе іноземцям зрозуміти, коли саме Росія напала на Україну.
Дивіться також: Українську стрічку «Погані Дороги» показали в Голівуді. Відео.
- Голос Америки
Режим Путіна ізольований, як режим Асада в Сирії - Держдеп
В Державному департаменті США порівняли міжнародну ізоляцію путінського режиму в РФ з ізоляцією режиму Башара аль-Асада в Сирії, який міжнародна спільнота звинувачує в численних порушеннях прав людини під час війни в країні, що триває вже 11 років. Заява прозвучала після того, як Сирія оголосила про визнання так званих "ЛНР/ДНР".
"Визнання режимом Асада так званих Луганської та Донецької «народних республік» свідчить про спільну ізоляцію режиму та президента Путіна", - заявив речник Держдепу США Нед Прайс.
"Широка міжнародна спільнота не підтримує жодних спроб поділу суверенної території України", - йдеться в заяві посадовця у Twitter.
Міністерство закордонних справ Сирії 29 червня оголосило про намір визнати так звані "ЛНР" та "ДНР" на сході України, в якості "незалежних держав".
У відповідь український президент Володимир Зеленський заявив про припинення відносин із Сирією а також зазначив, що санкційний тиск проти Сирії посилиться.
Речник українського МЗС назвав дії Сирії "нападом на суверенітет". "У відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Українська сторона також розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії, а також накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб", - заявили в прес-службі МЗС у четвер.
Режим Башада Асада в Сирії, який підтримує Росія, перебуває під значними міжнародними санкціями, через звинувачення у порушенні прав людини.
- Голос Америки
Український борщ - в переліку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО
ЮНЕСКО, установа ООН, що опікується захистом культурної спадщини а також питаннями міжнародної співпраці в сфері освіти, науки та культури, оголосила про внесення елементу "Культура приготування українського борщу" до переліку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайного захисту.
"Український борщ - національна версія борщу, який споживають в декількох країнах регіону - невід'ємна частина родинного та громадського життя українців. Йому присвячуються фестивалі та культурні події", - йдеться в повідомленні установи.
До переліку особливого захисту український борщ було додано на запит України діяти негайно, "через тривалу війну і негативний вплив на [українські] традиції", мовиться в повідомленні.
Міністр культури України Олександр Ткаченко привітав рішення і відзначив, що, попри заяви російського уряду, де борщ, зокрема називали "проявом екстремізму та нацизму", тепер він "офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО", наводить слова Ткаченка Радіо Свобода.
"Ми із задоволенням будемо ділитися борщем і його рецептами зі всіма цивілізованими країнами. Та й з нецивілізованими теж, щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське", – додав він.
З початку війни в Україні, ЮНЕСКО розпочало низку надзвичайних заходів в сфері культури, освіти та захисту журналістів, що відповідає прагненню установи захистити людей, які страждають від війни, вказали в установі.
Саміт НАТО: Яку нову зброю пообіцяли Україні?
Під час зустрічі лідерів НАТО в Мадриді цього тижня Україна озвучила запити на нове важке озброєння, щоб перемогти вторгнення Росії. Ось що, за словами України, їй потрібно, і що інші країни пообіцяли та надали.
Українські вимоги
Звертаючись до лідерів НАТО відеозв'язком в середу, президент України Володимир Зеленський заявив, що йому терміново потрібна більш досконала зброя.
«Надавши її нам, ви можете повністю зламати тактику Росії по знищенню міст і терору проти мирного мирного населення України», — сказав він.
Україна заявила, що їй потрібно вдесятеро збільшити постачання зброї, щоб протистояти величезному артилерійському арсеналу Росії.
НАТО не постачає Україні важке озброєння, пояснив Джим Таунсенд, колишній заступник помічника міністра оборони США з питань політики в Європі та НАТО.
“НАТО як організація не надає речі. Вона їх не має. Але члени Альянсу мають, — сказав Таунсенд Голосу Америки. - І тому НАТО підтримує союзників, які, за можливості, надають таку допомогу. Варто враховувати здатність прийняти та рівень навченості, які також повинні бути досягнуті з точки зору строків [надання зброї]”.
Більше допомоги США
Президент США Джо Байден заявив, що новий пакет військової підтримки вже на шляху до України.
"Знову Сполучені Штати лідирують, - сказав Байден журналістам у четвер у Мадриді. - Ми надали Україні майже 7 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки з моменту мого вступу на посаду. У найближчі кілька днів ми маємо намір оголосити ще понад 800 мільйонів доларів США, включаючи нові передові західні системи ППО для України, більше артилерії та боєприпасів, контрбатарейний радар, додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS [High Mobility Artillery Rocket System], які ми вже передали Україні, а також більше HIMARS з інших країн."
Навчання
Сполучені Штати та Британія поставили Україні кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). У Британії цього тижня понад 450 українських військовослужбовців пройшли навчання на цих системах, які вважаються ключовими у протидії російській артилерії.
Капітан британської армії Джеймс Оліфант, який керує програмою навчання, сказав, що ці системи нададуть нові можливості українським силам.
"Це ще один компонент для протидії. Це примножувач сили. Це вантажівка, тому ракетні системи колісні. Це дає більше мобільності і допомагає виживати. Це боєприпаси, які здатні стріляти до 84 кілометрів", - сказав Оліфант.
США постачали інше важке озброєння, включаючи самохідні гаубиці, бронетехніку, безпілотники, а також системи ППО та ракети.
Британія
На саміті Британія пообіцяла надати Україні додаткові 1,3 мільярда доларів військової допомоги, збільшивши свій загальний внесок до 2,8 мільярда доларів, поступаючись лише США. Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що вкрай важливо, щоб інші західні партнери підтримали Україну.
“Я вважаю, що якби Україну розчавили або примусили до поганого миру, наслідки для свободи в усьому світі були б жахливими. І цю точку зору поділяють усі в НАТО”, – сказав Джонсон.
Франція
Франція оголосила про плани відправити додаткові самохідні артилерійські системи великої дальності Caesar. Повідомляється, що Україна розгорнула їх на узбережжі Чорного моря поблизу острова Зміїний, який російські сили покинули в четвер після неодноразових українських атак.
«Артилерійські установки «Цезар» — зараз ми [дали] 12, а ще шість буде додано — серед найцінніших засобів української армії. Вони також є одними з найнадійніших засобів, враховуючи їх дальність і їх ефективність", - заявив президент Франції Еммануель Макрон журналістам на саміті в четвер.
Німеччина, Польща та Словаччина
Німеччина пообіцяла поставити 15 зенітних танків у липні після неодноразових затримок, тоді як Іспанія розглядає можливість відправки близько 40 танків Leopard німецького виробництва, хоча останнє слово в цій поставці залишиться за Берліном.
Польща заявила, що вже поставила Україні озброєння та військову техніку на суму 1,7 мільярда доларів, включаючи радянські танки Т-72, самохідні гаубиці та ракети класу «земля-повітря». У квітні Словаччина передала Україні систему ППО С-300.
НАТО
Крім поставок важкого озброєння, на мадридському саміті НАТО домовилось про довгостроковий пакет військової підтримки для України.
«Це включає захищені засоби зв’язку, паливо, медичне приладдя та бронежилети, обладнання проти мін, захист від хімічних та біологічних загроз а також сотні портативних систем боротьби з безпілотниками», — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу в Мадриді.
"Також цілком зрозуміло, що союзники готові до довготривалої перспективи... тому що вони [українці] борються за свою незалежність. Але вони також борються за цінності, важливі для НАТО, фундаментальні для НАТО — суверенітет, територіальна цілісність кожної держави. І тому це має важливо для нашої безпеки", - сказав Столтенберг.
Замало?
Хоча війна йде вже п’ятий місяць, Захід все ще не постачає важке озброєння в тій кількості, яка, за її словами, потрібна Україні, сказав Фабріс Потьє, колишній керівник відділу планування політики в НАТО.
«Існує політичний розрахунок, що ми повинні дати трохи більше, але не настільки, щоб якимось чином підживити та спровокувати ескалацію, яка виходить з-під контролю. І певним чином я розумію логіку. Але я думаю, що це глибоко неправильно, тому що, по суті, це означає, що ми просимо Зеленського битися однією рукою [за] спиною», — сказав Потьє Голосу Америки.
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