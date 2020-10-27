Американці планують рекордно малі витрати на святкові подарунки - опитування Gallup

Результати опитування американської соціологічної компанії Gallup вказують, що американці цього року планують витратити на святкові подарунки помітно менше.

Як відначає Gallup, цього святкового сезону американці планують у середньому витратити на різдвяні подарунки 805 доларів. Для порівняння, у 2019-му році ця цифра складала 942 долари.

Опитування також вказало, що 28 відсотків американців заявили, що цього року витратять на подарунки менше ніж попереднього року. Більшість опитаних заявляють, що їх витрати залишаться на попередньому рівні.

"Якщо прогнози американців щодо їх витрат на свята залишаться без змін і протягом наступного місяця, то продажі товарів цього року у середньому зростуть на ледь понад 2% цього року. Між тим, Gallup у минулому відзначали, що настрої споживачів є нестабільними і можуть швидко змінитись у разі економічних, або політичних потрясінь", - відзначає Gallup.

Як відзначає урядове Бюро економічного аналізу, у другому кварталі 2020-го року ВВП США зменшився на рівні понад 30% на рік. За даними бюро, у серпні персональний дохід американців зменшився на 2.7%.

Як відзначає американський дослідницький центр Brookings Insitution, деякі оглядачі очікують, що показники ВВП США за третій квартал продемонструють рекордне зростання на рівні у понад 30% на рік. Втім, як відзначають у центрі, такі показники не можна вважати ознакою оздоровлення економіки.

"Яскраві показники зростання ВВП у третьому кварталі це радше особливість статистики та віддзеркалення різкого обвалу та пізнішого відновлення навесні, і не демонструє поточну динаміку", - відзначає дослідник центру Джей Шамбо.

Президент США Дональд Трамп напередодні виборів, які відбудуться 3-го листопада, заявляє про рекордні темпи відновлення американської економіки і заявляє, що його суперник на виборах президента Сполучених Штатів, демократ Джо Байден завадить оздоровленню економіки.

"Наша економіка у чудовому стані і готова встановлювати нові рекорди - найкраща в історії (знову!). Байден знищить все рекордним підвищенням податків. Не дайте цьому відбутись!!!", - твітував Трамп 24-го жовтня.

Джо Байден покладає на Трампа відповідальність за падіння економіки під час пандемії. Байден також заявляв, що адміністрація Барака Обами лишила Трампу "процвітаючу економіку", а Трамп "викликав рецесію".

"Він вважає, що економіка перебуває у доброму стані, коли індекс Доу Джонс перебуває у хорошому стані. Вірте, чи ні, пане президент, але більшість американців живуть не за рахунок прибутків на фондовому ринку", - твітував Джо Байден 22-го жовтня.

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