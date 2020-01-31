Через коронавірус у США оголошено надзвичайну ситуацію у царині охорони здоров'я, запроваджено обмеження на в'їзд

У США оголошено надзвичайну ситуацію у царині охорони здоров'я через коронавірус. Негромадянам США, які відвідали Китай, заборонено в'їжджати до країни. Також запроваджуються нові перевірки та карантин для громадян США, які повертаються з Китаю.

Раніше надзвичайну ситуацію оголосила Всесвітня Організація Охорони Здоров'я.

З 2-го лютого рейси з Китаю будуть спрямовані у сім аеропортів у Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Франциско, Сіетлі, Атланті, Гонолулу та Лос-Анджелесі.

На осіб, які прибувають до США, будуть накладені обмеження: громадяни США, які відвідали провінцію Хубей у попередні 14 днів, будуть поміщатись у карантин на період до 2-х тижнів; громадян США, які відвідали інші регіони Китаю, будуть обстежувати, і у разі, якщо у них не буде виявлено симптомів, їм буде дозволено дістатись своїх домівок, де в умовах домашнього карантину за ними спостерігатимуть місцеві органи охорони здоров'я протягом 2-х тижнів; іноземцям, які відвідували Китай протягом попередніх 2-х тижнів буде заборонено в'їзд до США.

Під дію цього обмеження не підпадають родичі громадян та резидентів США.

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