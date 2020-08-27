Кількість померлих від коронавірусу в США наближається до 180 000

Кількість померлих від коронавірусу у США наблизилась до 180 000 після нових спалахів в червні і липні, особливо в штатах Каліфорнія, Флорида і Техас.

Однак є і ознаки поліпшення: за даними агентства Reuters, минулого тижня кількість летальних випадків впала на 17 відсотків у порівнянні з позаминулим тижнем і вперше за кілька тижнів виявилась у середньому нижчою 1 000 на день.

Однак, незважаючи на зниження показників захворюваності, смертності і госпіталізацій, експерти в області охорони здоров'я побоюються, що може статися ще один спалах, оскільки в країні відкриваються школи, а через похолодання люди частіше збираються в приміщеннях.

Кількість підтверджених випадків захворювання у США на даний час перевищує 5,8 мільйона - це найвищий показник у світі. За кількістю померлих Сполучені Штати також займають перше місце.

Згідно з підрахунками Reuters, в розрахунку на душу населення Сполучені Штати займають 12-е місце у світі за кількістю смертей (54 смертельних випадки на 100 000 чоловік) і 10-е місце в світі за кількістю випадків захворювання (1774 випадки на 100 000 чоловік).

Тим часом рівень споживчої довіри в США в серпні впав до шестирічного мінімуму, що поставило під сумнів стійкість відновлення економіки після рецесії.

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