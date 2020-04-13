Моряк з авіаносця «Теодор Рузвельт» помер від викликаних коронавірусом ускладнень

У понеділок помер від коронавірусу моряк, який проходив службу на авіаносці ВМС США "Теодор Рузвельт". Він став першою жертвою серед екіпажу судна, на якому зафіксовано спалах COVID-19.

Минулого місяця капітан авіаносця Бретт Крозьє направив керівництву лист, у якому закликав вжити рішучих заходів для припинення поширення захворювання на судні.

Усього коронавірус діагностований у майже 900 військовослужбовців ВМС

На даний момент коронавірус діагностовано приблизно у 585 моряків авіаносця. Після збільшення числа випадків зараження близько 4000 моряків перевели на об'єкти на острові Гуам, біля берегів якого пришвартований корабель.

Лист Крозьє, який потрапив до МІ, викликав низку подій, які призвели до звільнення капітана і відставку міністра у справах ВМС Томаса Модлі, якого критикували за реакцію на дії Крозьє.

Як очікується, цього тижня ВМС опублікує результати розслідування подій, пов'язаних з листом. Офіційні особи не виключають можливості, що Крозьє буде відновлений на посаді капітана.

"Ми оплакуємо втрату моряка з авіаносця ВМС США "Теодор Рузвельт", який сьогодні помер, ми висловлюємо нашу підтримку родині, близьким та колегам у час скорботи. Це велика втрата для корабля та нашого флоту. Мої найглибші спічуття родині. Наші кораблі, підводні човни та літаки зроблені із сталі, але саме моряки є справжньою силою флоту", - заявив з приводу смерті моряка Майк Гілдей, головнокомандуючий ВМС США.

Ми обіцяємо повну підтримку короблю та екіпажу, які продовжують боротьбу проти коронавірусу

Як повідомляється у заяві ВМС, моряк, якого перевели до відділення інтенсивної терапії на Гуамі минулого тижня, помер від ускладнень у зв'язку з коронавірусом.

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Це перший випадок смерті від коронавірусу у лавах ВМС, а також перший випадок смерті військовослужбовця, який проходить дійсну військову службу. Усього коронавірус діагностований у майже 900 військовослужбовців ВМС.

За словами анонімного джерела, ще четверо моряків з авіаносця доставлені в лікарню і перебувають під наглядом. Як заявляють офіційні особи, моряки у стабільному стані.

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