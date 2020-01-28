106 загиблих і 4680 заражених - у ВООЗ кажуть, що недооцінили небезпеку коронавірусу

Коронавірус із китайської провінції Ухань забрав 106 життів, інфіковано – 4680 осіб. Це останні підтверджені дані. У США зафіксовано п'ять випадків зараження у штатах Каліфорнія (два пацієнти), Вашингтон, Іллінойс та Аризона.

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що зробила помилку в оцінюванні небезпеки поширення вірусу. Минулого тижня там заявили, що рівень загрози "помірний", однак ще 23 січня на прес-конференції керівник ВООЗ назвав ризик "високим".

Зараз не існує підтвердженого ефективного лікування інфекції коронавірусу

Ситуацію загострює заява китайських лікарів, що заразитись можна навіть від носіїв вірусу, які не виявляють симптомів. Водночас, інкубаційний період триває від 2 днів до 2 тижнів.

У вівторок на брифінгу Міністерства охорони здоров'я США, посадовці наголосили на серйозності загрози, але повідомили, що роблять усе, аби убезпечити американських громадян.

"Правила відповіді на спалахи інфекційних хвороб достатньо прості: ви ідентифікуєте випадки, ізолюєте пацієнтів, встановлюєте діагноз і лікуєте, - пояснив схему роботи американських лікарів Алекс Азар, міністр охорони здоров'я США. - Потім ви знаходите всіх людей, які контактували із інфікованим пацієнтом і проводите з ними такі ж дії. Саме так діють наші відомства із охорони здоров'я разом із Центром контролю і запобігання хвороб США".

Саме попередження поширення хвороби - найбільш ефективний спосіб боротись зі спалахом, наголошують експерти. Адже хоча науковці працюють над превентивним заходом - вакциною, лікування вірусу не існує, можна полегшити лише симптоми.

Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб США, пояснив: "Зараз тривають дослідження, на основі попепеднього досвіду із атиповою пневмонією або респіраторним синдромом. У перервах між цими спалахами хвороб ліки тестували у пробірках, на тваринах і навіть на пацієнтах. Я мушу наголосити: їхня ефективність не підтверджена".

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