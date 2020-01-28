Підтверджено перший випадок передачі коронавірусу від однієї людини до іншої в Європі

Офіційні установи Німеччини підтвердили, що чоловік, у якого діагностували коронавірус, що розповсюджується з Китаю, заразився від своєї колеги, яка відвідувала Німеччину і захворіла після прибуття додому до Китаю.

Це перший випадок передачі вірусу від однієї людини до іншої, зареєстрований в Європі. 33-річний хворий перебуває в ізоляторі і добре себе почуває, повідомляють ЗМІ з посиланням на слова Андреаса Запфа, голови Баварської служби здоров'я та безпеки продуктів харчування.

Наразі поза Китаєм підтверджено 45 випадків зараження в 13 країнах. Смертельних випадків поза Китаєм поки не зареєстровано. Про це повідомив речник Всесвітньої організації охорони здоров'я Крістіан Ліндмеєр під час брифінгу у Женеві у вівторок.

Поза Китаєм було зареєстровано випадок передачі коронавірусу від однієї людини до іншої у В'єтнамі, повідомили у ВООЗ, а японські псадовці повідомили про підохру на передачу вірусу від однієї людини до іншої у їх країні.

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