Кількість смертей від коронавірусу сягнула 811 людей

Станом на неділю кількість загиблих від коронавірусу в Китаї сягнула 811 людей. Тепер втрати є більшими, аніж від спалаху тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS) у 2002-2003 роках, заявила китайська влада у неділю.

Вважається, що від тяжкого гострого респіраторного синдрому померли 774 людини, а захворіли 8 100 людей.

Китайська національна комісія з охорони здоров'я повідомила, що у суботу зафіксовано 89 нових випадків смерті від коронавірусу. За даними комісії, кількість нових інфекцій вперше з 1 лютого показала зниження нових випадків. Чиновники заявили, що за день у всій країні було виявлено 2 566 нових випадків.

Загальна кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом 2019-nCoV становлює 37 198.

Серед загиблих у місті Ухань - один громадянин США. Посольство США у Пекіні повідомило, що 60-річний американець помер 6 лютого.

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