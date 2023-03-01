Китай звинувачує США в політичних маніпуляціях, через нові заяви щодо коронавірусу

Китай звинуватив США у спробах дискредитації Пекіна та політизації питання походження коронавірусу. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на брифінгу в середу, 1 березня.

На прохання прокоментувати слова директора ФБР щодо ймовірного виникнення пандемії COVID-19 через витік із лабораторії в Китаї, Мао Нін відповіла: "Сполученим Штатам не вдасться дискредитувати Китай шляхом повторення теорії "лабораторного витоку", це лише завдасть шкоди репутації самих США".

Крім того, в МЗС Китаю звинуватили розвідувальні органи США "у вигадуванні історій" та заявили, що їхні висновки не заслуговують на довіру. "Ми закликаємо США поважати науку та факти, припинити політизацію цього питання... припинити підривати міжнародну солідарність проти пандемії та глобальну співпрацю у науково обґрунтованому відстеженні її походження”, - заявила Нін.

Також у МЗС Китаю наголосили, що експерти спільної місії Всесвітньої організації охорони здоров'я після відвідин Уханя дійшли висновку, що лабораторне походження пандемії є вкрай малоймовірним.

Напередодні директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Врей повідомив, що пандемія COVID-19 найімовіріше поширилася саме через витік вірусу з лабораторії в китайському місті Ухань, повідомляється на сторінці ФБР у Twitter. Також у ФБР заявили, що Китай перешкоджає прозорому розслідуванню цього питання.

«Я просто зауважу, що китайський уряд, як мені здається, робить усе можливе, щоб спробувати перешкодити та заплутати роботу в цьому напрямку, роботу, яку проводимо ми, роботу, яку проводить уряд США та близькі іноземні партнери", - заявив Врей.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу в понеділок, 27 лютого, заявив, що Вашингтон наразі не має одностайної думки щодо причин виникнення пандемії коронавірусу, а розслідування досі триває. Він також наголосив, що адміністрація президента США Джо Байдена продовжує шукати причини поширення вірусу COVID-19, аби запобігти ймовірним новим пандеміям. "Президент хоче фактів. Він хоче, щоб увесь уряд отримав ці факти, і це те, що ми робимо. І ми просто ще не закінчили. Коли ми завершимо, якщо у нас буде щось для повідомлення американському народу та Конгресу, тоді ми це зробимо”, - заявив Кірбі.

Нові дискусії довкола питання виникнення коронавірусу розпочалися після того, як на вихідних у виданні Wall Street Journal з'явилася інформація про нову секретну доповідь американської розвідки, згідно з якою Міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія Covid-19, найімовірніше, виникла внаслідок витоку із китайської лабораторії. Водночас, за даними видання, інші спецслужби, які брали участь у секретному дослідженні, знову розділилися в питанні походження Covid-19. Частина досі вважає, що вірус, ймовірно, передався природним шляхом, ще частина не визначилася.

Офіційні особи США підтвердили виданню The Washington Post, що цього року було завершено оновлений аналіз походження COVID-19, і заявили, що документ базується на свіжих даних та на новому аналізі експертів восьми розвідувальних агенцій та Національної ради з питань розвідки США.

Теорія про те, що Covid-19 поширився через аварію на лабораторії в центральному Китаї, отримала "скромне" підтвердження в останньому аналізі розвідки США після роботи маловідомої наукової групи, яка проводить одні з найсекретніших і найбільш технічно складних розслідувань федерального уряду, пише The Washington Post. При цьому видання зазначає, що агенції, які аналізували походження вірусу, наразі єдині в думці, що COVID-19 все ж не був створений людиною і не розроблявся як біологічна зброя.

Наступного тижня, за даними The Washington Post, запланована участь директорки Національної розвідки США Евріл Хейнс у слуханнях в Сенаті щодо міжнародних загроз, тож, імовірно, йтиметься і про нове дослідження щодо походження коронавірусу.