Чим небезпечний вірус із Китаю і як себе захистити?

17 загиблих і близько 500 заражених – небезпечний коронавірус "2019-nCoV" із Китаю продовжує ширитись світом. Випадки захворювання зафіксували у кількох країнах Азії, у США, та, ймовірно, в Австралії, Мексиці та Гонконгу.

Через стрімку захворюваність, у середу Всесвітня організація з охорони здоров’я скликала термінову нараду. Однак там вирішили не проголошувати "надзвичайну ситуацію у галузі охорони здоров'я, що становить міжнародний інтерес". У четвер відбудеться повторне засідання, де розглянуть більше інформації.

Віруси небезпечні тим, що проти них немає ліків - лікувати можна лише симптоми, тож, передусім, пацієнтів важливо ізолювати. Ось основні симптоми коронавірусу "2019-nCoV":

Спалах стався у 11-мільйонному місті Ухань на ринку, де продають свіжі рибу й м’ясо. Імовірно, людина заразилась від тварини. Перше повідомлення про пневмонію невідомого походження місцева влада передала ВООЗ 31 грудня 2019 року. Тоді ринок закрили. Однак, пізніше стало відомо, що вірус також передається й від людини до людини.

Вірус дуже заразний, розповідає Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб: "Учора було повідомлення, що 15 працівників лікарні заразились від пацієнта в госпіталі Уханя". Інкубаційний період, тобто час до появи симптомів, складає від 2 днів до 2 тижнів.

У вівторок Центр із контролю й запобігання хворобам офіційно підтвердив перший випадок зараження вірусом у США. Це сталось у штаті Вашингтон - тридцятирічний чоловік повертався з Ухані.

Президент Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів щодо небезпеки вірусу, повідомив, що ситуація "під цілковитим контролем".

Ситуація ускладнюється тим, що цими вихідними Китай святкує Новий рік за Східним календарем, тож мільйони людей планують подорожувати.

Щоб запобігти поширенню захворювання, в місті Ухань із четверга повністю припинять рух всіх видів громадського транспорту, а в місцевому аеропорті заборонять вильоти. У громадських місцях людей зобов'язали носити медичні маски.

Ентоні Фаучі пояснює, що чимало нових вірусів походять від тварин, при чому тварини не хворіють, а лише переносять збудники. Однак коли вірус передається людині, то це може бути перетворитись на захворювання із ускладненнями.

Науковці із кількох університетів США вже почали працювати над вакциною, однак на її виробництво й випробування підуть місяці.

Тим часом, аби захистити себе та близьких, лікарі радять дотримуватись загальних порад із підтримання гігієни, а також приділяти особливу увагу процесу приготування їжі: м'ясо, птицю й рибу треба ретельно просмажувати чи проварювати, аби унеможливити шанси отримати вірус.

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