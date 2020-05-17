Міністр охорони здоров’я США: Порушення режиму соціального дистанціювання – це частина американських свобод

Скупчення відвідувачів у барах по всій країні після послаблення карантинного режимут у низці штатів – це «є частиною свобод», які мають американці. Про це в ефірі CNN заявив міністр охорони здоров’я США Алекс Азар.

«Я думаю, в кожному окремому випадку ми побачимо людей, які роблять безвідповідальні речі. І це є частиною свобод, які ми маємо тут в Америці», – сказав в ефірі програми «Стан держави» Азар.

Міністр додав, що федеральний уряд може випустити директиви, але це обов’язок місцевих урядів та лідерів втілити їх у життя у своїх громадах.

Він також наголосив на нагальній необхідності відкрити економіки штатів, зазначивши, що затримка з відкриттям економіки становить серйозну загрозу здоров’ю населення.

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