20 мільйонів китайців на карантині, скасовано Новий рік: коронавірус шириться світом

У світі фіксують збільшення кількості випадків зараження коронавірусом "2019-nCoV" із Китаю. Відомо про принаймні 622 заражених і 17 загиблих. Більшість - у Китаї; також підтверджено наявність носіїв вірусу в Японії, Південній Кореї, Таїланді, Макао, Тайваню, Сінгапурі, Саудівській Аравії та США (штат Вашингтон).

Тим часом китайська влада вдається до масштабних заходів для того, аби зупинити поширення вірусу. В 11-мільйонному китайському місті Ухань, де, найімовірніше, на м'ясному ринку стався спалах хвороби, цілковито закрите транспортне сполучення, включаючи аеропорти та вокзали, а людей зобов'язали носити медичні маски. Також там не працюють всі громадські та розважальні установи.

Громадський транспорт не ходить іще у двох містах - Хуанган та Ечжоу, де живе загалом понад 7 мільйонів людей. У Пекіні скасовані масштабні святкування Нового року за Східним календарем.

Водночас, американська влада побоюється, що хворих може бути більше, адже Пекін не розкриває справжні масштаби зараження. Китайська сторона відкинула звинувачення й заявила, що цілковито співпрацює із ВООЗ та іншими країнами.

Щоб з'ясувати рівень загрози вірусу для людства, Всесвітня організація з охорони здоров’я другий день проводить термінові наради у Женеві.

Нагадаємо головні симптоми коронавірусу "2019-nCoV":

Віруси небезпечні тим, що проти них немає ліків - лікувати можна лише симптоми, тож, передусім, пацієнтів важливо ізолювати.

Міжнародна наукова спільнота вже почала співпрацювати завдля вироблення вакцини, однак на її виробництво й випробування підуть місяці.

Тим часом, аби захистити себе та близьких, лікарі радять дотримуватись загальних порад із підтримання гігієни, а також приділяти особливу увагу процесу приготування їжі: м'ясо, птицю й рибу треба ретельно просмажувати чи проварювати, аби унеможливити шанси отримати вірус.

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