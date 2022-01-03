Голова Пентагону заразився коронавірусом

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив в неділю, що він заразився коронавірусом.

У своїй заяви голова Пентагону сказав, що симптоми є "помірними" і що він самоізолюватиметься наступні п'ять днів.

Остін повідомив, що він повністю вакцинований і отримав бустерне щеплення і тому "інфекція є більш м'якою, ніж була б за інших умов".

"Вакцинація працює і залишиться основною медичною вимогою для наших працівників, - сказав Остін. - Я продовжу закликати всіх, хто має право на бустерну вакцинацію, зробити її".

Остін сказав, що останній раз він контактував з президентом США Джо Байденом 21 грудня, більш ніж за тиждень до появи симптомів, також у той ранок його тест був негативним.

Він продовжить виконувати свої обов'язки і братиме участь у ключових обговореннях у віртуальному режимі "наскільки це буде можливо" заявив Остін.

Остін є найвищим посадовцем США, який заразився на COVID-19 у період поширення штаму "Омікрон".

Нещодавно декілька впливових законодавців США отримали позитивний тест на коронавірус. Прес-секретарка Байдена Джен Псакі заразилась коронавірусом в жовтні.

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