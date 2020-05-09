Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Кількість смертей від коронавірусу у США перевищила 77 000

На фото: набір для проведення тесту на коронавірус в руках лікаря у штаті Вашингтон

Кількість смертей від коронавірусу у США перевищила 77 000, підрахували в університеті Джонса Хопкінса. У Сполучених Штатах з середини квітня реєструють у середньому по 2 000 смертей на день, не зважаючи на зусилля, покликані сповільнити поширення вірусу.

Загальна кількість випадків у США перевищила 1,25 мільйона, і число нових випадків продовжує зростати у багатьох штатах, включно з Іллінойсом, Мерілендом, Міннесотою, Теннессі, Техасом, Вірджинією та Вісконсинином, свідчать підрахунки Reuters і аналіз історичних даних проекту COVID Tracking Project .

Дивіться також: Історики про те, чому перемога союзників у війні не була неминучою і як Росія намагається використати її з політичною метою

Історики про те, чому перемога союзників у війні не була неминучою і як Росія намагається використати її з політичною метою. Відео
Embed
Історики про те, чому перемога союзників у війні не була неминучою і як Росія намагається використати її з політичною метою. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:03 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG