Кількість смертей від коронавірусу у США перевищила 77 000, підрахували в університеті Джонса Хопкінса. У Сполучених Штатах з середини квітня реєструють у середньому по 2 000 смертей на день, не зважаючи на зусилля, покликані сповільнити поширення вірусу.

Загальна кількість випадків у США перевищила 1,25 мільйона, і число нових випадків продовжує зростати у багатьох штатах, включно з Іллінойсом, Мерілендом, Міннесотою, Теннессі, Техасом, Вірджинією та Вісконсинином, свідчать підрахунки Reuters і аналіз історичних даних проекту COVID Tracking Project .

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