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Чи можуть собаки розпізнавати коронавірус за запахом - досліджують науковці у США

На фото: Саллі, службовий пес породи лабрадор, покійного екс-президента США Джорджа Буша-старшого

Дослідники Пенсильванського університету вивчають, чи собаки здатні винюхувати запахи, як пов'язують з коронавірусом. До дослідження залучено 8 собак породи лабрадор, а його метою є пошук методів встановлення потенційних носіїв хвороби. Про це повідомляє видання The Washington Post.​

У разі успіху дослідження, собак можуть використовувати у аеропортах, лікарнях та ін. щоб визначати навіть безсимптомні випадки. Про це виданню повідомила доктор Сінтія Отто, яка очлює дослідницький проект. За її словами, результати дослідження вказують на те, що віруси виробляють певний запах.

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