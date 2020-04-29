Чи можуть собаки розпізнавати коронавірус за запахом - досліджують науковці у США

Дослідники Пенсильванського університету вивчають, чи собаки здатні винюхувати запахи, як пов'язують з коронавірусом. До дослідження залучено 8 собак породи лабрадор, а його метою є пошук методів встановлення потенційних носіїв хвороби. Про це повідомляє видання The Washington Post.​

У разі успіху дослідження, собак можуть використовувати у аеропортах, лікарнях та ін. щоб визначати навіть безсимптомні випадки. Про це виданню повідомила доктор Сінтія Отто, яка очлює дослідницький проект. За її словами, результати дослідження вказують на те, що віруси виробляють певний запах.

Дивіться також: У Нью-Йорку під час пандемії зросла кількість бажаючих всиновити собаку або кішку