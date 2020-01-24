У США підтвердили другий випадок коронавірусу. Чи хвороба дісталась України?

Коронавірус із Китаю вже може бути в Україні - лікарі перевіряють один випадок імовірного зараження.

"Ми вже розслідували 3 випадки підозри на коронавірус. З них 2 не були не підтверджені, зараз один ще випадок перебуває на розслідуванні із залученням провідних фахівців", - повідомила у п'ятницю очільниця міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Тим часом, у США зафіксували вже другий випадок зараження вірусом 2019-nCoV. Відомо, що це 60-річна жінка з Чикаго, штат Іллінойс. У грудні вона подорожувала до Китаю й відчула симптоми лише повернувшись до Сполучених Штатів минулого тижня. Інкубаційний період, тобто час від зараження і до появи симптомів, складає від 2 днів до 2 тижнів.

Перший випадок вірусу у США у вівторок виявили у штаті Вашингтон: 30-річний чоловік повернувся з китайського міста Ухань, де стався спалах вірусу.

Обох носіїв вірусу ізолювали у лікарні. Ще 63 американців у 22 штатах перевіряють на наявність цього захворювання.

У Китаї ж через спалах 33 мільйони людей фактично перебувають у закритих на карантин містах: не працює авіа- й залізничне сполучення, не ходить громадський транспорт, закрито державні та більшість приватних установ.

Міжнародні аеропорти в усьому світі проводять посилені перевірки пасажирів, що прилетіли із Китаю. Працівників змушують носити медичні маски та захисні костюми, адже вірус дуже заразний - він передається повітрям.

Водночас, у четвер ВООЗ вирішив не оголошувати через коронавірус "надзвичайну ситуацію у галузі охорони здоров'я, що становить міжнародний інтерес", натомість він залишив повідомлення про небезпеку захворювання на місцевому рівні.

Щоб захистити себе та близьких, лікарі радять дотримуватись загальних порад із підтримання гігієни, а також приділяти особливу увагу процесу приготування їжі: м'ясо, птицю й рибу треба ретельно просмажувати чи проварювати, аби унеможливити зараження.

Дивіться також: ​Коронавірус: Розвиток подій у США. Відео