Хвиля смертності від коронавірусу в Європі має стати попередженням для США - науковці

Нова хвиля пандемії у Європі може стати попередженням для США про стійкий характер вірусу, - попереджають експерти.

Європейський регіон «повернувся в епіцентр пандемії», - цитує Американське видання NBC News директора Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я, доктора Ганса Клюге.

За даними Всесвітня організації охорони здоров’я, за минулий тиждень у Європі зареєстрували майже 2 мільйони випадків зараження коронавірусом – це найбільше, що регіон переживав за тиждень від початку пандемії.

За даними Університету Джонса Гопкінса, рекордні щоденні зараження у понад 50 000 випадків спостерігаються у Німеччині.

Бельгія через зростання нових випадків Ковід-19 відновила обмеження у зв'язку з пандемією. Зокрема, в країні знову вимагають носити маски у громадських місцях, а для входу в бари, ресторани та фітнес-клуби також потрібно пред’являти спеціальний документ, який свідчить про вакцинацію, негативний результат тесту чи підтвердження того, що особа нещодавно одужала від хвороби.

Карантин принаймні на три тижні оголосили Нідерланди.

При цьому рівень смертності у Європі значно не зростає, експерти це повязують із вакцинацією частини населення.

У Східній Європі ситуація «справді катастрофічна»

Водночас ситуцію в країнах Східної Європі експерти називають «справді катастрофічною» із захворюваннями та смертністю.

За даними Унівенситету Джонса Гопкінса, за останні три тижні низка країна Східної Європи повідомили про рекордну кількість смертей за день від Ковід-19.

В Румунії - 591 особа, у Болгарії - 334, в Латвії - 64 людини.

В Україні новий рекорд смертності зафіксували 8 листопада. Лише за один день в країні померло 833 людини із ковідом, - повідомляє Міністерство охорони здоров'я країни.

Високий рівень смертності у країнах східної Європи експерти повязують із дуже низьким рівень вакцинації населення в цих країнах.

«Це не через брак вакцин. Не зважаючи на доступ до вакцин, цим країнам не вдалося переконати своє населення зробити щеплення", - заявив у коментарі для NBC News Том Венселірс, біолог та біологічний статист із Левенського Університету Бельгії.

Щонайменше кожен третій житель країн Східної Європи не довіряє охороні здоров’я, - такі дані опитування Європейської комісії наводить видання Reuters.

Європейські науковці та деякі американські погоджуються на тому, що тривожна ситуація із високою смертністю в Європі має стати «попередженням» для США, де низка штатів досі мають низький рівень вакцинації від Ковід-19.

Вчений Венселірс у коментарі NBC News наголосив, що «переконати якомога більше людей вакцинуватися має бути головним пріоритетом» урядів країн.

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