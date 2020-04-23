У США пандемія коронавірусу може призвести до зростання ВІЛ та інфекцій, що передаються статевим шляхом – медики

Медики попереджають, що пандемія коронавірусу може призвести у США до спалаху захворювань, які передаються статевим шляхом та збільшення кількості зараження ВІЛом через те, що всі медичні ресурси наразі направлені на боротьбу з CODVID19. Про це повідомляє The Hill.

План Трампа покінчити з епідемією ВІЛ у 2030 фактично заморожений, оскільки ресурси наразі направлені на боротьбу з коронавірусом

Доступ то тестування та ВІЛ та інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) значно зменшився. 2200 фахівців з цих захворювань були направлені на боротьбу з коронавірусом. Лікарні повідомляють про скорочення програм з протидії розповсюдження ВІЛ та ІПСШ. Деякі лікарні скорочують кількість пацієнтів по запису, деякі з них припинили приймати пацієнтів в порядку живої черги.

Фахівці цієї галузі поперджають, що очікують в результаті цих скорочень значний спалах ВІЛ та ІПСШ захворювань. При цьому рівень заражень на ІПСШ є наразі рекордно високим, зростання випадків відбулось пять років поспіль до 2018 року.

У той же час план президента Трампа покінчити з епідемією ВІЛ у 2030 фактично заморожений, оскільки всі ресурси наразі направлені на боротьбу з коронавірусом.

У 2016 році у США зареєстровано було 1,1 мільйонів інфікованих на ВІЛ віком від 13 років та старше. Кожного року кількість інфікованих зростає на 40 тисяч осіб.

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