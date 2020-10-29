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Головний інфекціоніст США розповів, що нормалізація ситуації у країні може тривати до 2022

Головний інфекціоніст США д-р Ентоні Фаучі

"Певну подобу норми" у США можна буде спостерігати наприкінці 2021-го року. Про це головний інфекціоніст США д-р Ентоні Фаучі заявив у середу у ході панельної дискусії Університету Мельбурна.

Як відзначає видання The Hill, Фаучі заявив, що значна кількість людей не отримають вакцину до другого, чи третього кварталу наступного року, навіть якщо Сполучені Штати завершать її розробку у найближчі місяці.

"Я вважаю, ми зможемо почати спостерігати певну подобу нормалізації не раніше ніж наприкінці 2021-го року, а можливо і у наступний за ним рік", - відзначив Фаучі.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у США станом на 29-те жовтня налічується майже 9 мільйонів діагностованих випадків захворювання на коронавірус від початку пандемії, та понад 228 тисяч померлих.

В Університеті також повідомляють, що середньодобова кількість нових випадків захворювання цього тижня виросла на 21 відсоток у порівнянні із попереднім.

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