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Нова група волонтерів Корпусу миру США склала присягу служити Україні 

Американці у Запоріжжі допоможуть запровадити інклюзивну освіту для дітей з особливими потребами. Це одна із цілей, яку ставить перед собою група новобранців Корпусу Миру США.

Волонтери склали присягу служити Україні.

Азура з Каліфорнії - спеціаліст з мови жестів. В Україні всього два тижні, а вже трохи вивчила українську. Їде в Новомиргород. Працюватиме з дітьми із вадами слуху. “Я буду допомагати глухим дітям”, - каже вона.

Майлз Ґрін з Мічигану вирушає в Дніпро. “Я буду працювати з дітьми для подолання ВІЛ-СНІДу”.

Він відслужив волонтером Корпусу Миру в Україні вже два роки. Захотів залишитися ще. “Це було дивовижно, але я хочу знати ще людей з України”, - розповідає він нам.

А для Ганни Адмас це вже четвертий рік волонтерства в Україні.

“Вирішила повертатися до України. Я вже жила три роки в Україні. Я люблю Україну і українців. І мені подобається те, що ми робимо в Україні”.

Американка їде в Запоріжжя. Туди Корпус миру повертається вперше з часів Майдану.

“Торік ми зробили оцінку безпеки і вирішили повернутися на Херсонщину і Харківщину. Зараз повертаємося в Запоріжжя. В планах – поширити роботу місії ще східніше”, каже Майкл Кетовер, директор Корпусу миру США в Україні.

Український Корпус миру залишається найчисельнішим з усіх країн світу.

Нова група волонтерів Корпусу миру США склала присягу служити Україні. Відео
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Нова група волонтерів Корпусу миру США склала присягу служити Україні. Відео

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​“Ця програма дає змогу американцям пожити серед українців. Вона також допомагає українцям краще зрозуміти Америку. А волонтери, коли повернуться додому, розкажуть про свій український досвід американцям”, - каже Вільям Тейлор, тимчасовий повірений у справах США в Україні.

Ця група, яка нині склала присягу служити Україні, невеличка. Всього 10 волонтерів. Наступне чисельне поповнення Корпус миру в Україні очікує вже у жовтні.

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Британці люблять український борщ, смакує їм і сало, якщо модно подати – шефкухарка Оля Геркулес. Відео
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Британці люблять український борщ, смакує їм і сало, якщо модно подати – шефкухарка Оля Геркулес. Відео

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