Україна втратила два бали у Індексі сприйняття корупції

Україна опинилась на 126-му місці з 180 у щорічному рейтингу індексу сприйняття корупції, оприлюдненому Transparency International.

Україна набрала лише 30 балів зі 100 можливих, що на 2 бали менше, ніж минулого року, і свідчить про погіршення сприйняття корупції в країні. 30 балів отримали також такі країни, як Азербайджан та Киргизстан.

"Незважаючи на те, що президентські та парламентські вибори в Україні принесли зміни в 2019 році, політична влада залишається сконцентрованою в руках президента та їх політичної партії. Що порушує систему стримувань та противаг", - зауважують дослідники Transparency International в коментарі до значень індексу.

Східна Європа та Центральна Азія стали другим з кінця регіоном за індексом сприйняття корупції з середнім значенням індексу на рівні 35, йдеться у повідомленні. Серед проблем регіону дослідники відзначили недостатню незалежність гілок влади, зловживання державними ресурсами з метою впливу на вибори, непрозоре фінансування партій та конфлікт інтересів.

Лише три країни регіону перевищили світове середнє значення – Грузія (45), Білорусь (45) та Чорногорія (45).

Росія, як і минулого року, отримала 28 балів. Останні місця в регіоні посіли Туркменістан (19), Узбекистан (25) та Таджикистан (25).

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