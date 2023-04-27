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- Голос Америки
США протистоятимуть космічним загрозам з боку Китаю і Росії
Космос відіграє вирішальну роль у національній безпеці та процвітанні Америки, заявив під час слухань у Палаті представників Конгресу США Джон Пламб, помічник міністра оборони США з космічної політики.
"Для Міністерства оборони космічний простір має важливе значення у тому, як ми конкуруємо та боремося в будь-якій сфері. Він дозволяє нам виявляти і відстежувати ракети, що має важливе значення для захисту нашої Батьківщини. Він забезпечує навігацію за місцем розташування та час для точного удару по цілях. І це забезпечує зв'язок у суворих умовах для підтримання глобального командування та контролю. Простіше кажучи, місії космічного базування є важливими для способу ведення війни США", - сказав Пламб.
Високопосадовець підкреслив, що супротивники Америки розуміють важливість космічного простору й розвивають дедалі складніші можливості, щоб не дозволити об’єднаним силам США здійснювати космічні місії. Лише за останні кілька років кількість і якість контркосмічних загроз значно зросла, додав він.
Зокрема Китай розробив наземну протикосмічну зброю і продовжує впроваджувати нові технології, що загрожуватимуть супутникам США. За словами Пламба, Китай будує космічну архітектуру, яка дозволить його військовим здійснювати точні удари на великій відстані: "Китай, зрештою, прагне поставити під сумнів нашу здатність проводити спільні операції в Індійсько-Тихоокеанському регіоні".
Він також розповів, що Росія розробляє, випробовує та впроваджує власні протикосмічні системи, включаючи кінетичну протисупутникову зброю наземного та космічного базування, "спрямовану на те, щоб знижувати ефективність американських космічних послуг та унеможливлювати їх".
Щоб протистояти космічним викликам Білий дім пропонує виділити у бюджеті на 2024 рік 33 мільярди доларів, що на 15% більше, ніж у бюджеті 2023 року. За словами Пламба, це забезпечить інвестиції в дослідження, розробки, випробування та експерименти, що сприятиме подальшій інтеграції космічних послуг у об’єднані сили США.
Також високопосадовець Пентагону наголосив на важливості співпраці у космічній галузі з іншими союзними країнами та обміном інформації з ними. "Наші суперники спостерігали за нами, вони вчилися у нас, вони крали у нас і розвивали можливості, щоб тримати нас під загрозою", - сказав він. Але підкреслив, що попри це, ворожі країни все ще не можуть досягти рівню розвитку цієї галузі у США: "Вони не готові до нас сьогоднішніх... вони не готові до нас завтрашніх".
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Витік: Росії не вистачить сил для контролю над окупованими територіями
Нестача особового складу у військах національної гвардії завадить Росії встановити повний контроль над усіма окупованими територіями України, йдеться в імовірно одному із секретних документів Міністерства оборони США, які потрапили до мережі внаслідок масштабного витоку й вивчені російською службою Радіо Свобода.
Із документа, що датується кінцем лютого 2023 року, випливає, що в серпні 2022 року на українській території перебували щонайменше 27,5 тисячі військовослужбовців нацгвардії РФ. Відтоді, як зазначається у документі, ці війська зазнали суттєвих втрат. У повідомленні наголошується: національна гвардія взяла на себе численні додаткові завдання щодо утримання захоплених Росією територій за лінією фронту, що ще більше посилило нестачу особового складу.
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Війська національної гвардії Росії (Росгвардії) були утворені із службовців Внутрішніх військ МВС РФ у 2016 році. За офіційними даними на 2017 рік, у лавах Росгвардії перебувало 340 тисяч співробітників.
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну суттєвих втрат під Києвом і Харковом зазнали частини ОМОН, що входять до складу Росгвардії, за допомогою яких Росія планувала підтримувати порядок на окупованих територіях України.
30 серпня директор Росгвардії Віктор Золотов доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що «війська національної гвардії в зоні спецоперації в Україні забезпечують безпеку, правопорядок у підконтрольних РФ населених пунктах, борються з диверсантами, охороняють особливо важливі об’єкти».
Водночас на зайнятих Росією українських територіях регулярно відбуваються замахи на російських військових, чиновників, а також на українців, які співпрацюють із окупаційною владою. За підрахунками українських журналістів, лише за 2022 рік на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей України було вбито 12 чиновників і силовиків, переважно українських громадян, які зберегли або обійняли «посади» після окупації.
За звинуваченням у витоку секретної інформації з Пентагону було заарештовано американського військовослужбовця Джека Тейшейру. У Міністерстві оборони США не коментують зміст документів, що потрапили в мережу. Достовірність матеріалів не була незалежно підтверджена.
- Голос Америки
Залужний повідомив Міллі про ситуацію на полі бою та можливі дії Росії - ОП
Україна поінформувала США про ситуацію на полі бою, можливі дії Росії та наступні кроки українських сил. Про це телефоном говорили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник Офісу президента Андрій Єрмак із радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.
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Єрмак і Залужний "акцентували на важливості продовження активної підтримки партнерами української армії, зокрема постачання озброєння та боєприпасів", а також подякували Білому дому та народу Америки за "потужну підтримку й лідерство в питанні відбиття російської агресії та захисту свободи й демократичних цінностей у Європі", повідомляє офіс президента Зеленського.
Напередодні головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі під час слухань у Комітеті зі збройних сил Конгресу запевнив, що Збройні сили України отримають необхідну зброю вчасно для майбутнього контрнаступу проти російських військ, зазначивши, що понад 98 відсотків обіцяної Києву бойової техніки вже поставлено.
Він також сказав, що українці перебувають на "хорошій позиції" для контрнаступу проти російських військових, але при цьому сказав, що сухопутні сили Росії сьогодні більші, "ніж вони були на початку конфлікту", попри численні втрати у війні проти України. Також, за його словами, ВПС РФ "втратили дуже мало; вони втратили 80 літаків", - сказав він, зазначивши, що росіяни мають "ще 1000 винищувачів і бомбардувальників".
Ірина Верещук: «Немає ніяких перемовин, поки чобіт окупанта на нашій землі». Інтерв’ю з віце-прем’єркою
«Україна - найзамінованіша країна в світі», - про це в інтерв’ю Голосу Америки розповіла Ірина Верещук, віце-прем’єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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З початку повномасштабного вторгнення основною місією міністерства та його очільниці стало гуманітарне реагування на проблеми людей, які постраждали через війну, насамперед, внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових територій. Верещук очолює низку координаційних штабів, мета яких оперативно реагувати на виклики, пов’язані з повномасштабною війною.
У розмові з кореспонденткою Голосу Америки Іриною Соломко вона пояснила: чому наразі Україна не може вивозити своїх громадян з окупованих територій, які головні виклики доводиться долати владі на деокупованих територіях та чи можливі мирні перемовини між Україною та Росією.
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Інтерв'ю було скорочено і відредаговано для ясності та плинності.
Ірина Соломко, кореспондентка Голосу Америки: Уряд обговорює концепцію законодавства перехідного періоду для деокупованих територій, про що саме йде мова?
І.В.: По-перше, це відновлення державної влади на тих територіях, які багато років були під окупацією Росії. Далі – відновити справедливість. Це питання дуже важливе. Це – питання колаборантів та усього, що з цим пов'язано. Ми розуміємо, що не можна буде гребти усіх під одну гребінку, і тому, власне, цей законопроєкт має дати відповіді на питання і щодо люстрації, і щодо амністії, і щодо колаборантів.
Ми розуміємо, що є державне та комунальне майно, яке досі перебуває під окупацією. Очевидно, що воно буде націоналізоване
Ще одне питання – це майно. Ми розуміємо, що є державне та комунальне майно, яке досі перебуває під окупацією. Очевидно, що воно буде націоналізоване. А от що робити з приватним? Наприклад, лише в Криму є 1.2 млн судових рішень, які стосуються приватних відносин щодо майна. І треба це питання вирішувати.
Ну і, звичайно, повернення цих територій, тобто реінтеграція в інформаційний простір України і гуманітарний простір України.
І.С.: Один з викликів – це розмінування. Скільки вже розміновано і яке бачення вирішення цієї проблеми має уряд? Наскільки розглядається залучення міжнародних організацій та інших країн?
І.В.: Є кооперація і у нас є розуміння проблеми і масштабу, і об'єму, і глибини. Україна - найзамінованіша країна в світі. Є замінованих 174 тис. кв. км. Це як декілька Австрій. У нас вже є розуміння, що без міжнародної підтримки ми не упораємося. Нам потрібно $40 млрд (розрахунки на сьогодні), щоб провести розмінування. Якщо ми будемо рухатися такими темпами, які маємо зараз, то нам потрібно 70 років.
Тому зараз формується коаліція, мета якої допомогти Україні. Ми в уряді створюємо Центр протимінної діяльності, відповідне рішення вже прийнято. Тому буде окремий орган, який буде займатися саме цим питанням.
І.С.: Але якщо говорити про те, якими темпами зараз йде розмінування?
І.В.: Якщо ми кажемо у відсотковому співвідношенні, нам вдалося розчистити 3% території з загальної кількості, яка на сьогодні потребує такого очищення. Це мало, але ми робимо, що можемо.
Якщо ми будемо рухатися такими темпами (розмінування), які маємо зараз, то нам потрібно 70 років
І.С.: Якою є політика уряду в контексті пріоритетності розмінування?
І.В.: У кожній обласній військовій адміністрації, де є така потреба, наприклад, Харківська, Херсонська, Донецька область, створені відповідні штаби щодо розмінування, де координується міжвідомча робота з цього питання. Якщо ми говоримо про населені пункт, то там у пергу чергу розміновують об'єкти живлення. Адже нам потрібно дати світло на територіях.
Потім ми говоримо про гуманітарне розмінування доріг та узбіч, бо люди калічаться і потрібно зробити, щоб якомога менше людей травмувалось і страждало.
Ці пріоритети вони визначають у себе, бо кожна область має власну динаміку. Ми вже у координаційному штабі, який я очолюю, щотижня обговорюємо питання щодо кількості розмінованих населених пунктів, та куди потрібно скерувати зусилля.
Наприклад, нещодавно ми зрозуміли, що Харківщина, попри те, що вже багато місяців пройшло дня деокупації, залишається дуже замінованою. Тому було прийнято рішення збільшити кількість розрахунків. І ДСНС буквально вчора прозвітувала, що вдвічі була збільшена кількість і людей, і техніки, щоб якомога швидше дати людям можливість повернутися до тих населених пунктів, де це можна зробити.
І.С.: Нещодавно ви також презентували стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення до 2025 року. Серед стратегічних цілей є і безпечна евакуація з небезпечних районів – як наразі працює зараз ця система?
З початку 2023-го року нам вдалось евакуювати 25 тис. Ми зараз говоримо про Херсонську, Харківську і Донецьку області
І.В.: У порівнянні з минулим роком ми контролюємо ситуацію, але не можна порівнювати кількість людей зараз та рік тому. Минулого року ви бачили ці світлини в Харкові та інших містах, коли сотні тисяч людей тікали від обстрілів Російської Федерації.
Тепер ми говоримо, що у нас є координаційний штаб. Ми маємо на щотижневій основі розпрацьовану мапу, та, наприклад, прийняті рішення на Донеччині щодо обов'язкової евакуації. А в деяких випадках щодо 21-го населеного пункту щодо примусової евакуації, там, зокрема, йдеться про дітей. І щодня ми контролюємо цей процес. Є потяг, який має еваковагони, куди сідають люди, ми знаємо, куди вони їдуть, хто їх зустрічає, які гроші вони отримують, за що вони будуть жити, і таким чином контролюємо цей процес.
І.С. Кожного дня скільки вам дається вивезти людей?
І.В.: З початку 2023-го року нам вдалось евакуювати 25 тисяч. Ми зараз говоримо про Херсонську, Харківську і Донецьку області.
І.С. Не менш важлива проблема – це евакуація з окупованих коридорів. Там досі лишаються навіть діти українських військовослужбовців. Я так розумію, що в цьому плані державі важче працювати, і людям допомагають лише волонтери?
З жовтня місяця гуманітарних коридорів немає взагалі
І.В.: Після проведених фейкових референдумів в кінці вересня минулого року, окупант заборонив відкривати гуманітарні коридори. З жовтня місяця гуманітарних коридорів немає взагалі. І блокпост у селі Васильківка, через який їхали із Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, взагалі не працює. І людям доводиться їхати через тимчасово окупований український Крим, або через Росію чи треті країни, долаючи тисячі кілометрів, щоби врятуватися від окупантів.
І.С. Тобто ані Міжнародний комітет Червоного Хреста, ані ООН, які мали би включитися в цей процес, не можуть допомогти Україні вивести своїх людей з окупованих територій?
І.В.: Вони - безсилі. Я зверталася до них, писала листи, і офіційно, і неофіційно, по-різному. Ні, вони нічого не можуть зробити.
І.С.: Вивезти людину – це одна справа, а от дати можливість людям повернутися до плюс-мінус нормального життя – інша. Я так розумію, що влада сподівається на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб у громаду. Тобто це така спільна відповідальність?
Коли ми говоримо про інтеграцію, то є два основних питання – працевлаштування і житло
І.В.: Так, зараз йде питання інтеграції. Евакуація і адаптація – це були слова та дії минулого року. Цей рік – це, звичайно, інтеграція в територіальні громади, і підготовка, до речі, до повернення. Бо багато людей повертається, наприклад, на Харківщину, і це теж процес, який охоплений стратегією.
Отже, коли ми говоримо про інтеграцію, то є два основних питання – працевлаштування і житло. У нас катастрофічно не вистачає житла та працевлаштованих людей. Є, до прикладу, і місця, де є можливості, але про них не знають. І от питання уряду та місцевої влади скоординувати ці процеси.
Бізнес має розуміти, чому йому вигідно працевлаштовувати внутрішньо переміщених осіб (ВПО). А ВПО мають розуміти, чому їм вигідно працевлаштовуватися зараз та не чекати на повернення ще рік чи два.
І.С. Можливо, ви маєте якійсь цифри, чи бачите ви, що це - ефективний інструментарій?
Хочемо, щоб до кінця року вже близько 10 тисяч наших ВПО отримало такі ваучери і пройшли перекваліфікацію та, у підсумку, роботу
І.В.: Ми якраз взялися в міністерстві проаналізувати, що працює, а що – ні. Бо є декілька програм: і урядові, і міжнародні, - і від них різна ефективність. Так, от, наприклад, програма щодо ваучерів – це 26,5 тисяч на перекваліфікацію наших ВПО – працює. Ми бачимо запит від них та розширили суму грошей та спеціальності, спростили і аплікаційні процедури. Хочемо, щоб до кінця року вже близько 10 тисяч наших ВПО отримало такі ваучери і пройшли перекваліфікацію та, у підсумку, роботу. А от програма «Армія відновлення» працює по-різному. В 15 регіонах вона спрацювала, а в Одесі кажуть, що їм ця програма не заходить.
І.С.: Нещодавно з'явилася інформація про те, що російський президент Володимир Путін вдруге відвідав окуповані території. Після його візиту до Криму та Маріуполя ви порівняли його з Гітлером. Як ви оцінюєте наразі те, що зроблено світом та Україною для притягнення Росії та її політичне та військове керівництво до відповідальності?
Сучасні нацисти показують цілому світу в прямому ефірі, як вони чинять свої звірства – відрізають голови військово полонених
І.В.: Впевнена, що Росія кинула виклик цивілізованому світу та світопорядку. Це абсолютне зло, яке навіть не намагається приховати свої злочини та хизується ними. Тобто нацисти, принаймні, намагалися приховати деякі злочини.
Натомість сучасні нацисти демонструють та показують цілому світу в прямому ефірі, як вони чинять свої звірства – відрізають голови військово полонених. Намагаються подати як благо, до прикладу, депортацію наших дітей, коли вони змінюють їхню ідентичність та ховають їх по Сибірах, змінюючи їхні імена та прізвища.
Коли умовна російська дитяча омбудсменка демонструє на увесь світ незаконне усиновлення хлопчика з Маріуполя. А ми, як сторона, вимагали письмово його повернення. Тобто це виклик світопорядку та цивілізації.
Тут питання тепер уже до цивілізованого світу, якої буде його відповідь? Бо якщо відповідь буде недостатньою, або її не буде взагалі, ми отримуємо світопорядок, якого прагне Путін, Кремль та його злочинна зграя. І ми отримуємо ті так звані «антицінності», які вони зараз намагаються нав'язати, як постійний член Радбезу ООН, до прикладу. Вони ж кидають виклик, в тому числі й міжнародним майданчикам.
Питання до світу: чи готові вони закрити очі на звірства проти українських дітей?
І нам дуже важливо бути разом, переконати весь світ опиратися і дати відсіч такому злу і такій несправедливості. Це не тільки про нас.
Ми, Україна та українці, свій вибір зробили. У нас немає іншого вибору, крім боротися. І ми це будемо робити стільки, скільки потрібно.
Тому питання до світу: чи готові вони закрити очі на звірства проти українських дітей? Адже росіяни реально вбивають українських дітей. Зрештою, зараз світ здає тест на спроможність дати відповідь таким диктаторам і терористам. Бо решта з таким самим баченням дивляться на те, як світ буде відповідати.
І.С. Щодо реакції світу. Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон знову почав говорити про те, що треба сідати за стіл переговорів та починати мирний переговорний процес. Чи змінилася позиція влади з цього питання?
І.В.: Нічого не змінилося. Путін і його камарилья мають вийти з української землі на кордони 1991-го року. І лише тоді ми можемо говорити про якісь безпекові гарантії та перемовини. У нас є десять пунктів мирного плану Володимира Зеленського. Вони прості, лаконічні та готові до виконання. І немає ніяких перемовних столів до того часу, поки чобіт окупанта на нашій землі.
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Генерал США "дуже впевнений" що для контрнаступу України достатньо зброї та боєприпасів
Збройні сили України мають усю техніку, зброю та боєприпаси, необхідні для початку довгоочікуваного весняного контрнаступу, за словами високопоставленого американського військового командувача.
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Українські посадовці та західні союзники не приховували очікуваної військової кампанії, спрямованої на повернення української території, яка все ще перебуває під контролем Росії, припускаючи, що вона почнеться найближчими тижнями, якщо не раніше.
Коли наступ розпочнеться, командувач Збройними силами США в Європі «дуже впевнений», що для наступу є достатньо систем озброєння та запасів.
"Ми доставляємо це в країну, - сказав американським законодавцям у середу генерал командування Сил США в Європі Крістофер Каволі. - Понад 98% бойових машин вже там".
Минулого місяця в Україну почали надходити західні танки, зокрема британські «Челленджери» та німецькі «Леопарди».
Минулого тижня Сполучені Штати оголосили про додаткову військову допомогу Києву, пакет на 325 мільйонів доларів США передбачає надати більше артилерійських снарядів і ракет, а також протитанкових керованих ракет TOW та іншої протиброньової зброї.
«Ми з українцями, з нашими українськими колегами, підрахували кількість засобів, які їм знадобляться», — сказав Каволі, який також є головним командувачем НАТО, відповідаючи на запитання законодавців про підготовку України.
«Я дуже впевнений, що ми доставили необхідне їм обладнання і продовжимо роботу, щоб підтримувати їхню діяльність».
Хоча деякі українські посадовці закликали до терпіння щодо потенційного наступу, аналіз нещодавнього відео, опублікованого проросійськими блогерами, свідчить про те, що ключові моменти позначено.
За даними вашингтонського Інституту вивчення війни, відео вказує на те, що українські війська облаштували позиції на східному березі Дніпра, можливого плацдарму для спроб відвоювати Кримський півострів.
Незважаючи на поставки військової допомоги США та Європи, українські чиновники постійно вимагали від своїх західних союзників більшої кількості зброї, зокрема літаки та ракети більшої дальності.
Але помічник міністра оборони США Селесте Волландер наполягала перед законодавцями в середу, що найважливіші потреби Києва забезпечено.
«Хоча ці спроможності є в переліку, західна, сучасна авіація, займає приблизно восьме місце», – сказала вона, зазначивши, що пріоритетними залишаються системи ППО, артилерія та бронетехніка.
Американські системи протиракетної оборони Patriot прибули в Україну на початку цього місяця, і Каволі сказав, що такі системи допомагають Києву «контролювати повітряний простір над своєю країною та над своїми силами».
"Це зараз найбільш важливо, - сказав він. - Вони це дуже ефективно роблять за допомогою наземної ППО».
Каволі та Волландер також застерегли законодавців від надмірної самовпевненості, попередивши, що, незважаючи на великі втрати в Україні, ключові частини російської військової машини залишилися неушкодженими.
«Хоча звичайний військовий потенціал Росії зменшився, Росія продовжує представляти серйозний ризик, оскільки вона зберігає можливості в ядерних, кібернетичних, інформаційних операціях, контркосмічних і підводних війнах», – сказала Волландер.
"На значну частину російських військових цей конфлікт не мав негативного впливу", — додав Каволі, вказавши на російський флот підводних човнів.
"Їхнє патрулювання в Атлантиці та по всій Атлантиці знаходиться на високому рівні, - попередив він. - Більше активно, ніж в минулі роки».
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