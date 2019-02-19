З'явились нові подробиці щодо Космічних Сил США

У вівторок президент США Дональд Трамп підписав директиву про заснування Космічних Сил, але останні не виділено в окремий рід Збройних сил США. Завданням Космічних сил стане "стримування агресії та захист інтересів" США у космічному просторі. Космічні сили будуть контролюватись ВПС США.

"Потенційні супротивники розвивають свої космічні технології та активно розвивають свою здатність перешкоджати використанню нами космосу під час кризи, чи конфлікту", - йдеться у директиві про створення Космічних сил.

Як відначає видання The Washington Post, президент наказав Міноборони США відправити до Конгресу проект законодавства, яким КС буде підпорядковано Військово-повітряним силам США подібно до того, як Корпус морської піхоти США перебуває під наглядом Військово-морських сил США. Первинно Трамп прагну виділення КС в окремий рід військ, але посадовці ВПС наполягали, що це призвело би до зростання бюрократії.

У вівторок представник Адміністрації Трампа також заявив журналістам, що завдання Космічних Сил США відрізнятиметься від функцій також нового Космічного Командування, рішення про заснування якого ухвалив Конгрес і яке навесні створить Міноборони США.

Космічні Сили займатимуться організацією, підготовкою та оснащенням військових, які займаються космічною безпекою. Натомість Космічне Командування буде організовувати операції та керувати бойовими силами.

Представник Адміністрації висловив думку, що співіснування установ не буде створювати перешкод їх роботі. Законодавча пропозиція до Конгресу щодо створення Космічних Сил очікується у наступний понеділок. Повідомляється, що робота Космічних Сил обходитиметься у 73 мільйони доларів щороку протягом 5 наступних років.

Зрештою саме Конгрес ухвалить рішення щодо того, чи бути Космічним Силам. Вони можуть стати першим новим родом військ у США з часу виділення ВПС США в окремий рід військ у 1947-му році.