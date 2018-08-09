Космічні сили США розпочнуть роботу у 2020-му році. Ось чим вони займатимуться

Віце-президент США Майк Пенс у четвер деталізував плани щодо створення окремої гілки збройних сил США. Відповідно до до заяви Пенса, Космічні сили мають розпочати роботу у 2020-му році.

"Настав час написати нову главу в історії наших збройних сил. Підготуватись до нового поля бою, де найкращі та найхоробріші американці будуть стримувати та відбивати нові загрози нашому народу та країні", - заявив Пенс під час виступу у Пентагоні в присутності міністра оборони США Джеймса Маттіса.

Міністр оборони відзначив, що діяльність в космосі належить до життєво важливих національних інтересів США та наголосив, що Міноборони США повністю підтримують занепокоєння президента США Дональда Трампа щодо необхідності захисту ресурсів Америки у космосі.

У червні Трамп офіційно наказав Пентагону "негайно розпочати процес створення Космічних сил, як 6-ї гілки збройних сил США"

У ході виступу віце-президент США Майк Пенс заявив, що Космічні сили створюватимуться на базі спеціалістів, які вже працюють у військових космічних програмах під егідою ВПС США.

Відповідно до спеціальної доповіді представленої у четвер на розгляд Конгресу, який має погодити створення цілком нової гілки збройних сил, Космічні сили будуть спеціалізувати на космічному просторі, як зоні ведення бойових дій.

Збройні сили США вже мають Космічне командування у складі ВПС, але створення нового роду військ дозволить централізувати роботу 30 000 спеціалістів та різних установ. Пентагон також планує створити Агенцію космічного розвитку, яка була б покликана розробляти нові потужності, а також Сили операцій у космосі на які було б покладено завдання залучення та підготовки інженерів, науковців та експертів з розвідки.

Президент США привітав оголошення офіційної пропозиції щодо створення Космічних сил.

"Космічні сили, вперед!", - заявив Дональд Трамп у Twitter.

У червні Трамп офіційно наказав Пентагону "негайно розпочати процес створення Космічних сил, як 6-ї гілки збройних сил США".

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