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Компанія Ілона Маска може замінити Росію у космічній програмі Європи - Reuters
ПАРИЖ, 12 серпня (Reuters) – Європейське космічне агентство (ESA) розпочало попередні технічні обговорення зі SpaceX Ілона Маска, щоб тимчасово використовувати його установки-носії після того, як конфлікт в Україні заблокував доступ Заходу до російських ракет «Союз».
Приватний американський конкурент європейської Arianespace став ключовим претендентом на проект, поряд із Японією та Індією, але остаточне рішення залежить від дати запуску європейської ракети Ariane 6.
«Я б сказав, що ми обговорюємо два з половиною варіанти. Один — це SpaceX, це зрозуміло. Інший, можливо, Японія», — сказав Reuters генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер.
"Японія чекає на перший політ своєї ракети наступного покоління. Іншим варіантом може бути Індія", - додав він в інтерв'ю.
"SpaceX, я б сказав, є більш оперативним із них і, звичайно, одним із резервних варіантів запуску, який ми розглядаємо".
Ашбахер сказав, що переговори перебувають на етапі вивчення.
«Ми, звичайно, повинні переконатися, що вони підходять. Це не просто застрибнути в автобус», — сказав він. Наприклад, інтерфейс супутника і ракети-носія мають відповідати, а корисний вантаж не має бути пошкоджений незнайомими типами вібрації при запуску.
«Ми розглядаємо технічну сумісність, але ми ще не давали запит на комерційну пропозицію», — сказав Ашбахер.
Супутникова інтернет-компанія OneWeb, яка є конкурентом супутникового інтернет-підприємства SpaceX Starlink, замовила принаймні один запуск Falcon 9 у березні. Вона також замовила запуск в Індії.
У понеділок компанія Northrop Grumman замовила три місії Falcon 9 для переправлення вантажів NASA на Міжнародну космічну станцію під час розробки нової версії своєї ракети Antares, двигуни якої російського виробництва були вилучені Москвою у відповідь на санкції.
Дотепер Європа покладалася на італійську Vega для доставки невеликих вантажів, російський «Союз» для середніх і Ariane 5 для важких місій. Наступне покоління Vega C дебютувало минулого місяця, а запуск нового Ariane 6, розроблений у двох версіях для заміни Ariane 5 і Soyuz, був відкладений до наступного року.
Ашбахер сказав, що конфлікт в Україні продемонстрував, що десятирічна стратегія співпраці Європи з Росією в постачанні газу та інших сферах, включаючи космос, більше не працює
Ашбахер сказав, що плани запуску Ariane 6 з’ясуються в жовтні після випробувань. Потім ESA завершить розробку резервного плану, який буде представлено міністрам 22 країн агентства в листопаді, сказав він, додавши, що остання затримка Ariane 6 не була результатом будь-якої значної нової невдачі.
"Але так, ймовірність необхідності резервних запусків висока, - сказав він. - Нам знадобиться провести низку запусків і для них потрібні проміжні рішення”.
Ашбахер сказав, що конфлікт в Україні продемонстрував, що десятирічна стратегія співпраці Європи з Росією в постачанні газу та інших сферах, включаючи космос, більше не працює.
«Це був тривожний дзвінок, що ми надто залежні від Росії. Сподіваємося, що ті, хто приймає рішення, усвідомлюють це так само, як і я, що ми повинні дійсно зміцнити нашу європейську спроможність і незалежність".
Однак він не висловив занепокоєння планами Росії вийти з Міжнародної космічної станції (МКС).
Новопризначений керівник космічної служби Росії Юрій Борисов заявив під час телевізійної зустрічі з президентом Володимиром Путіним минулого місяця, що Росія вийде з МКС «після 2024 року».
Але пізніше Борисов уточнив, що плани Росії не змінилися, а західні офіційні особи заявили, що російське космічне агентство не повідомляло про нові плани виведення.
«Реальність в тому, що в оперативному плані робота на космічній станції триває, я б сказав, майже номінально, — сказав Ашбахер Reuters. - Ми залежимо один від одного, хочемо ми цього чи ні, у нас немає вибору».
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- Голос Америки
Розслідування СNN: російська версія подій в Оленівці – «найбільш імовірно – фальшивка»
Американська телекомпанія CNN опублікувала розслідування загибелі кількох десятків українських військовополонених на території тюрми в Оленівці, містечка в окупованій російськими військами Донецькій області України.
Журналісти телеканалу, які провели розслідування, що базується на аналізі відео та фотографій з місця події, супутникових знімків до і після атаки, а також роботи судово-медичних експертів і експертів зі зброї, доходять висновку, що російська версія подій «дуже ймовірно є вигадкою».
«Практично немає шансів, що ракета HIMARS завдала шкоди складу, де утримувалися в'язні», – мовиться у статті CNN.
Згідно з версією, яку обстоюють російські офіційні особи та ЗМІ, Україна вбила власних солдатів ударом з HIMARS, тому що не хотіла, щоб вони зізналися у військових злочинах, і щоб відбити бажання інших здаватися.
CNN називає це повідомлення «настільки ж цинічним, як і жорстоким».
Як кажуть експерти, з якими говорили журналісти CNN, це не міг бути удар HIMARS, але вони не можуть точно сказати, що вбило та поранило стількох в’язнів, однак експерти кажуть, що «більшість ознак вказують на інтенсивну пожежу». Також вони звертають увагу на слова свідків, що не було чути звуку ракети, яка б летіла в напрямку Оленівки.
«Відсутність доступу унеможливлює остаточні висновки», – мовиться у статті CNN.
Експерти, на роботу яких спирається CNN, кажуть, що вранці 29 липня склад, у якому перебували українські полонені, яких перевели туди з інших бараків напередодні, охопила масштабна пожежа.
Експерти вважають, що наявні дані свідчать про раптову та інтенсивну пожежу в будівлі. Також вони зазначають, що, за словами представників номінальної влади, так званого —«ДНР», охоронці не постраждали.
Вивчивши стан будівлі, стін та даху, а також порівнявши їх зі супутниковими фотографіями з інших складів, які були знищені за допомогою американських ракетних установок HIMARS, експерти стверджують, що пожежа виникла всередині будинку, і що влучення HIMARS призвело б до «значно більших руйнувань».
«Ознак суттєвого пошкодження вибухом на спорудах або на тілах практично немає. Виглядає, що збитки спричинені великою та інтенсивною пожежею. Значна частина пошкоджень даху також, здається, спричинена його падінням, а не впливом траекторії боєприпасу чи вибуху», – сказав експерт зі зброї Кріс Кобб-Сміт в інтерв’ю CNN.
Офіційні особи США, до яких звернулися журналісти телеканалу, також відхилили думку про використання HIMARS. «Це був точно не HIMARS», – сказав чиновник, з яким розмовляли репортери CNN.
Також експерти говорять, що не було жодної причини використовувати HIMARS для такого нападу, бо це надто дорога зброя. Крім того, Оленівка є лише в кількох кілометрах від лінії фронту. Для враження цілі на такій відстані достатньо було використати наявні українські види зброї.
Напередодні речник Білого дому з питань національної безпеки, Джон Крібі сказав, що розвідка США має дані про те, що Росія намагатиметься підтасувати докази, щоб покласти вину на українців та американську зброю.
«За нашими очікуваннями, російські офіційні особи планують сфальсифікувати докази, щоб приписати напад на Оленівську в’язницю 29 липня Збройним силам України», – повідомив Кірбі.
Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосив, що Сполучені Штати робитимуть усе для того, щоб винні у загибелі військовополонених в Оленівці були притянуті до відповідальності.
Київ відкидає звинувачення і каже, що це був цілеспрямований «терористичний акт», який здійснила Росія з метою приховати свої злочини – катування та вбивства в колонії.
Українські чиновники вважають, що пожежу всередині складу спричинила термобарична зброя. Експерт Кобб-Сміт каже, що хоча і не виключає теоретично використання термобаричної зброї, але вважає, що це могло бути «щось набагато простіше».
Як зазначає CNN, німецький патологоанатом професор Бенджамін Ондрушка, який працював над розслідуванням воєнних злочинів у Бучі, каже, що лише повний розтин покаже причину смерті, але зображення свідчать про вогонь принаймні 300 градусів за Цельсієм а, можливо, вдвічі більше.
Організація Об’єднаних Націй у суботу пообіцяла допомогу Україні у розслідуванні нападу на в’язницю в Оленівці, але ані ООН, ні представники Червоного Хреста, які були посередниками на переговорах про здачу в полон батальйону «Азов», до якого належала більшість полонених, не отримали доступу до колонії в Оленівці.
Щонайменше 50 українських полонених, які здалися за наказом українського командування в полон після майже трьохмісячної облоги заводу «Азовсталь», загинули в колонії так званої «ДНР» на території Оленівки, селища міського типу в Донецькій області. Їхні імена досі залишаються невідомими. Російська сторона не передала Україні список загиблих.
- Голос Америки
Письменник Салман Рушді постраждав від нападу в Нью-Йорку
Письменник Салман Рушді постраждав від удару ножем перед своїм виступом на події в Нью-Йорку.
Нападник вибіг на сцену і напав на Рушді та інтерв'юера, повідомили в місцевій поліції. Рушді зазнав ножового поранення в шию, його доставлили в лікарню, але інформації про його стан поки немає йдеться в повідомленні.
Відомий індійський письменник та борець за права людини, потерпав від переслідувань з боку Ірану в 1980-х. Через погрози, Рушді перебував під захистом Великої Британії і лише нещодавно поновив публічні виступи.
В письменницькій організації PEN America, яку раніше очолював Рушді, заявили, що напад викликав "шок і жах".
"Ми не можемо пригадати подібний випадок насильницького нападу на письменника на американській землі", - наводить АР текст заяви очільниці PEN America Сьюзанн Носсель.
В статті використано матеріали АР
«Життя через VPN». Як Росія «відрізає» від України окуповану частину півдня, блокуючи зв’язок
Яким зараз є доступ до інтернету на окупованих територіях півдня України і чи безпечно ним користуватися? Які сайти й сервіси заблоковані? Як люди отримують інформацію через блокаду? Як російські військові розгортають свій звʼязок і як вони використовують захоплене українське обладнання? Наскільки швидко після деокупації можливо перезапустити український мобільний звʼязок та інтернет? Ці та інші актуальні питання зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».
- Вперше інформація про зникнення мобільного зв’язку та інтернету в Херсонській та частині Запорізької областей з’явилася 1 травня. Тоді, за словами голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя, була перебита волоконно-оптична мережа між Херсоном і Миколаєвом, де постійно велися обстріли.
- Тоді фахівці операторів та Державної служби спеціального зв’язку змогли відновити зв’язок. Також Україна звернулася до Міжнародного союзу електрозв’язку щодо застосування санкцій проти Росії за спрямування трафіку з Херсонщини на окуповану територію, зазначив Щиголь.
- 30 травня тодішній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута повідомив, що російські військові відключили інтернет і український мобільний зв’язок по всій окупованій частині області.
Дослідження The New York Times
Видання The New York Times 9 серпня опублікувало дослідження щодо захоплення Росією українського інтернету на окупованих територіях. На графічних зображеннях показано, що 29 травня Херсон залишався підключеним до української глобальної мережі інтернет, а 1 червня з’єднання закрилося і російські окупанти перенаправили трафік Херсону через підконтрольну Росії мережу в окупованому з 2014 року Криму. 5 червня Росія додала до мережевої інфраструктури більше трафіку через Москву, щоб посилити свій контроль над інтернетом в Херсоні, пише видання.
The New York Times також наводить свідчення окремих представників інтернет-провайдерів з окупованого регіону – вони розповіли про те, як відбувалася російська окупація інтернет-мережі. За їхніми даними, через кілька тижнів після захоплення Херсону «російські солдати прибули до офісів місцевих інтернет-провайдерів і наказали їм відмовитися від контролю над своїми мережами».
«Вони підійшли до них, приставили пістолети до їхніх голів і просто сказали: «Зробіть це. Вони зробили це крок за кроком в кожній компанії», – цитує газета Максима Смілянця, власника інтернет-провайдера з Херсонщини, який зараз перебуває в Києві.
Також у виданні зазначають, що «перенаправлення та цензура Росією українського інтернету не мають історичного прецеденту в інших країнах світу».
«Навіть після того, як Пекін взяв під більший контроль Гонконг, починаючи з 2019 року, інтернет у місті не зазнав такої ж цензури, як у материковому Китаї. І хоча тактику Росії можна обійти – люди використовують віртуальні приватні мережі або VPN, які приховують місцеперебування та ідентичність користувача, щоб обійти інтернет-блоки, – вони можуть бути застосовані до майбутніх окупацій», – зазначається у дослідженні The New York Times.
Українські стільникові мережі у Херсоні також були вимкнені, і місцеві жителі були змушені почати користуватися послугами російських мобільних операторів. Схожа ситуація склалася і в інших українських регіонах, які опинилися під російською окупацією, йдеться у публікації.
Також жителі цих територій мають доступ лише до російського телебачення та радіо, а в деяких районах інтернет та стільникові мережі взагалі відключені, зазначає газета.
В дослідженні видання, з посиланням на уряд, вказано, що «станом на червень близько 15 відсотків української інтернет-інфраструктури по всій країні було пошкоджено або знищено». Принаймні 11 відсотків усіх базових станцій стільникового зв’язку, які є обладнанням, що підключає телефони до мобільних мереж, не працюють через пошкодження або брак живлення, сказано в матеріалі The New York Times.
Тотальне блокування
Після повного відключення українського зв’язку окупанти розгорнули десятки точок з продажу сім-карток свого «кримського» оператора стільникового зв'язку, повідомляєХерсонське видання «Мост». Проте придбати сім-карту у Херсоні можна тільки за паспортом.
Головний редактор видання «Мост» Сергій Нікітенко в коментарі для «Новин Приазовʼя» зазначив, що тепер доступ до мережі інтернет є майже на всій території Херсонщини. У більшості випадків його надають місцеві провайдери.
«Наш сайт ще донедавна відкривався у частини херсонців без проблем, а от у частини не працював. Зрозуміло, що провайдери його десь замикали. Три тижні тому, за рішенням Генеральної прокуратури Росії, нас відімкнули взагалі – «Роскомнагляд», – повідомив головний редактор херсонського видання.
«Заблокували майже всі соцмережі – Facebook, Instagram, YouTube, намагалися заблокувати месенджер Viber. Зрозуміло, що блокування YouTube – це найбільш болюче для людей, бо з березня вони не мають доступу до українського телебачення, а тільки до російського. І зрозуміло, що це була альтернатива, яку росіяни швиденько прибрали», – додав він.
Нікітенко каже, що херсонці продовжують дізнаватись новини з підконтрольної території України. Найчастіше вони користуються Тelegram.
«Тelegram – це основна зараз соцмережа для херсонців і, звісно, VPN. Тут заслуга самих журналістів, адміністраторів пабліків, які вели роз’яснювальну роботу, пояснювали, як налаштувати VPN, які підходять в Херсоні, які ще не заблокували росіяни. І ми бачимо, що це дає результат, що трафік йде звідти, люди продовжують читати українські новини, дивитися контент український на YouTube, але не всі», – розповів Нікітенко.
Вчитель історії України з Херсонщини Сергій Шишковськийповідомив, що доступ до певних сайтів і сервісів на Херсонщині обмежений, навіть з використанням VPN.
«Навіть із VPN-сервісом заходити на Facebook дуже складно, тому що вони (окупаційні сили – ред.) й VPN-сервіси блокують. І сайти, які мають закінчення сом.ua, дуже вибірково. Знаю, що новинні сайти зовсім не працюють. Не можна зайти на пошту. Google заходить, я знаю. Зараз працює без обмежень Telegram, працює Twitter, також працює Viber, але вилітає, тобто працює нестабільно. YouTube не працює – це точно знаю», – розповів херсонець.
З 30 травня український мобільний зв’язок зник і на тимчасово окупованій території на півдні Запорізької області, зокрема в Бердянську і Мелітополі. Про це повідомляли виконком Бердянської міської ради та місцеві медіа Мелітополя.
Про ситуацію з доступом до інтернету та мобільного зв’язку у Бердянську «Новинам Приазовʼя» розповів місцевий житель, який просить не називати свого прізвища з міркувань безпеки. Він зазначив, що у місті працює стаціонарний інтернет, проте деякі сайти можна відкрити тільки за допомогою VPN.
«Через домашній інтернет не працюють соціальні мережі, за виключенням «ВКонтакте», де вже ніхто не сидить з українців. YouTube відкривається, але не можна подивитися відео – довго прогружається. Google відкривається, але не завантажуються українські сайти. Щодо Тelegram, то він працює без VPN, а ось інші месенджери – потрібно з VPN ними користуватися. Так само на мобільному інтернеті, взагалі майже все потребує увімкненого VPN. А VPN доводиться встановлювати декілька, тому що один працює з мобільним інтернетом, інший з домашнім», – розповів бердянець.
«Деградація мереж»
Як зазначив член правління Інтернет-асоціації України Максим Тульєв, зараз окупанти намагаються перемикнути всіх українських провайдерів на російські канали. Це, на його думку, сприятиме посиленню цензури та активізації системи «СОРМ», яка дозволяє слідкувати за користувачами, каже експерт.
За його словами, блокування доступу до сайтів і месенджерів на території Росії та окупованих територіях України відрізняється.
«В основної частини росіян досі доступні Google, YouTube, в той час, коли на окупованій частині України Google, YouTube, Facebook, Instagram недоступні. Тобто всі популярні соцмережі, крім «ВКонтакте», заблоковані – перший момент. Другий – не варто забувати, що український регулятор потребує блокування всього російського сегмента інтернету, фактично всього, там 600 з гаком автономних систем. Відповідно, через це блокування, якщо з боку Росії український ресурс не заблокований, то доступ до нього все одно неможливий», – пояснив експерт.
Також Тульєв зазначив, що для перемикання на російські канали росіяни захоплюють обладнання українських мобільних операторів, які працювали на окупованих територіях і частково завозять обладнання контрабандою.
«Найсумніше, що ні той, ні той спосіб не дозволяє їм мати його в достатній кількості та оперативно ремонтувати те, що зламалося. Якщо раніше завжди компанії мережеві, які виробляють мережеве обладнання, вони мали запаси обладнання, вони мали можливість оперативно відправляти його до Європи на ремонт, то зараз цієї можливості немає. Якщо щось зламалося, то зламалося зовсім», – розповів експерт.
«В них уже почалася деградація мереж. Кажуть, що користувачам буде ще більш некомфортно працювати. Це почнеться ближче до нового року: як в мобільних мережах, так і в стаціонарних», – прогнозує Тульєв.
«Імпровізовані оператори»
Експерт з питань телерадіокомунікацій Роман Хіміч стверджує, що на деяких частинах окупованих територій досі є можливість приєднатися до мереж українського стільникового зв’язку. Що стосується фіксованих мереж, то вони зараз захоплені російськими військовими.
«Завдяки тому, що радіохвилі розповсюджуються на досить велику відстань, навіть на непідконтрольних територіях, в залежності від рельєфу, 10-15 км, може, до 20 км вглиб від лінії фронту, є шанс під’єднуватися до мереж стільникового зв’язку», – каже він.
«Що стосується фіксованих мереж, такий парадокс військових конфліктів останніх 10-15 років, що ворожі сторони часто не тільки не знищують цілеспрямовано інфраструктуру зв’язку, а сприяють її існуванню. Тому що, як виявляється, в сучасному суспільстві зв’язок, можливість залишатися на зв’язку і байдуже – через власні мережі чи ворожі мережі, чи з третіх сторін, – вона надто цінна», – пояснив експерт.
Хіміч впевнений, що великі компанії російських мобільних операторів на окупованих територіях працювати не будуть.
«Той санкційний режим, який був запроваджений ще у 2014-16 роках, він ефективно стримував російський бізнес від експансії на окупованих територіях. Тому велика четвірка російських операторів уникала працювати в Криму та на сході України. Замість цього окупантам довелося розгортати своїх якихось імпровізованих операторів, у яких і послуги були відповідного типу. Єдиний, хто може працювати, – це Ростелеком», – повідомив Хіміч.
Експерт вважає, що після деокупації відновлення українського зв’язку на окупованій території потребуватиме ресурсів і певного часу. Оператори на це можуть витратити пів року, але за умови фінансової підтримки кілька місяців.
«Обмежити телефонні розмови»
Через відсутність на окупованих територіях півдня українського телефонного звʼязку місцевим жителям радять обмежити спілкування через мобільних операторів окупантів. Це може бути небезпечним, повідомили «Новинам Приазов'я».
«Радимо українцям бути максимально обережними, щоб не наразити себе на небезпеку. Обмежте телефонні розмови в мережі окупаційного оператора, а якщо це неможливо обговорюйте виключно побутові теми, які не можуть зацікавити ворога», – зазначив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.
У відомстві радять користуватися «месенджерами з відкритим кодом і шифруванням передачі даних, а у мережу інтернет заходити виключно використовуючи VPN».
«Підключення послуг доступу до мережі через російські канали дасть можливість російським спецслужбам відстежувати активність у мережі українців, отримувати інформацію про їхні політичні погляди та настрої. Саме у цьому криється найбільша небезпека, адже ми неодноразово отримували інформацію про викрадення чи зникнення проукраїнські настроєних громадян», – підкреслив голова відомства.
Він також нагадав, що окупаційні сили на тимчасово окупованих територіях вимкнули від мережі українських мобільних операторів, які забезпечували послуги голосового зв’язку та доступу до мобільного інтернету та операторів і провайдерів, які надавали послуги з доступу до інтернету громадянам.
«У захоплених південних регіонах країни місцевих операторів примусово підключали до російської мережі тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. На сході – в ОРДЛО – за роки окупації були створені оператори, які також під’єднані до російських мереж», – додав голова Держспецзв'язку.
Корабель йде до України за зерном для тих, хто потерпає від голоду в Африці
КИЇВ, Україна (AP) — У п’ятницю до України підійшло судно, щоб забрати пшеницю для тих, хто потерпає від голоду в Ефіопії, у рамках першої доставки продовольства до Африки, у відповідності до плану ООН, покликаного розблокувати поставки зерна з портів України.
В п'ятницю президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив, що перша партія гуманітарної допомоги Африці від Всесвітньої продовольчої програми ООН незабаром буде завантажена та відправлена
Бойові дії та російська блокада призвели до того, що зерно з України, яку називають світовою житницею, нагромаджувалось на елеваторах. Ціна на продукти харчування зростали, що спричинило голод в Африці, на Близькому Сході та в деяких частинах Азії. Цими днями кілька суден із зерном покинули українські порти за новою угодою, але більшість вантажів складала кормова пшениця, що прямувала до Туреччини чи Західної Європи.
В п'ятницю президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив, що перша партія гуманітарної допомоги Африці від Всесвітньої продовольчої програми ООН незабаром буде завантажена та відправлена. У другій половині дня веб-сайт відслідковування даних MarineTraffic показав, що судно прямує до України.
Мішель сказав, що корабель привезе зерно до Ефіопії, заявивши, що «співпраця всіх учасників є ключовою» для подолання нестачі їжі та голоду в усьому світі. За даними Міністерства інфраструктури України, «Відважний полководець» має перевезти понад 23 000 тонн — лише крихітну частину з приблизно 20 мільйонів тонн зерна, яке перебуває в Україні. Очікувалося, що судно пришвартується в Джибуті на Африканському Розі.
Ефіопія разом із сусідніми Сомалі та Кенією потерпає від найбільшої посухи за чотири десятиліття на Африканському Розі. Цього року тисячі людей у регіоні померли від голоду чи хвороб. Прогнози на найближчі тижні вказують на те, що вперше п’ятий поспіль сезон дощів не відбудеться. Вимерла велика кількість худоби, яка є основою багатства та продовольчої безпеки багатьох сімей.
Мільйонам домогосподарств буде важко впоратися з цими потрясіннями в Ефіопії, згідно з новою оцінкою мережі систем раннього попередження про голод. «Потреби в продовольчій допомозі досягли рекордного рівня: до 15 мільйонів людей потребують продовольчої допомоги».
Хоча одна поставка не матиме серйозного впливу на кризу, Всесвітня продовольча програма все ж назвала її «важливим кроком» у вивезенні українського зерна з країни до найбільш постраждалих країн.
Хоча ця новина дала рідкісний проблиск надії, на Донбасі тривають бої. За ніч 11 ракет лучили по місту Краматорськ. Семеро людей загинули, ще 14 отримали поранення в місті та його околицях, яке залишається відключеним від газу, води та електрики.
«Три чверті населення області вже евакуювали, тому що безперервні обстріли російської армії не залишають мирним жителям вибору — або померти від ран, або від голоду та холоду взимку», — про це українському телебаченню заявив губернатор області Павло Кириленко.
Загроза ядерної аварії також нависла над сходом України, де обстріли вразили територію, де розташована найбільша атомна станція в Європі.
Обстріли біля підконтрольного Росії об'єкта тривали вночі. Російські війська випустили понад 40 ракет по місту Марганець, що на протилежному березі Дніпра від електростанції. Під час останнього обстрілу поранено трьох людей, серед яких 12-річний хлопчик. Також було обстріляно сусіднє місто Нікополь, повідомив губернатор Дніпропетровської області Валентин Резніченко.
Керівник ООН з атомної енергетики попередив увечері в четвер, що "дуже тривожна" військова діяльність на атомній станції може призвести до небезпечних наслідків.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі закликав Росію та Україну, які звинувачують одна одну в атаках на АЕС, негайно дозволити експертам оцінити збитки та безпеку станції, де ситуація "дуже швидко погіршується".
Він вказав на обстріли та кілька вибухів у Запоріжжі минулої п'ятниці, які змусили вимкнути електричний силовий трансформатор і два резервних трансформатори а також зупинити один ядерний реактор.
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