Компанія Ілона Маска може замінити Росію у космічній програмі Європи - Reuters

Яким зараз є доступ до інтернету на окупованих територіях півдня України і чи безпечно ним користуватися? Які сайти й сервіси заблоковані? Як люди отримують інформацію через блокаду? Як російські військові розгортають свій звʼязок і як вони використовують захоплене українське обладнання? Наскільки швидко після деокупації можливо перезапустити український мобільний звʼязок та інтернет? Ці та інші актуальні питання зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Вперше інформація про зникнення мобільного зв’язку та інтернету в Херсонській та частині Запорізької областей з’явилася 1 травня. Тоді, за словами голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя , була перебита волоконно-оптична мережа між Херсоном і Миколаєвом, де постійно велися обстріли.

, була перебита волоконно-оптична мережа між Херсоном і Миколаєвом, де постійно велися обстріли. Тоді фахівці операторів та Державної служби спеціального зв’язку змогли відновити зв’язок. Також Україна звернулася до Міжнародного союзу електрозв’язку щодо застосування санкцій проти Росії за спрямування трафіку з Херсонщини на окуповану територію, зазначив Щиголь.

30 травня тодішній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута повідомив, що російські військові відключили інтернет і український мобільний зв’язок по всій окупованій частині області.

Дослідження The New York Times

Видання The New York Times 9 серпня опублікувало дослідження щодо захоплення Росією українського інтернету на окупованих територіях. На графічних зображеннях показано, що 29 травня Херсон залишався підключеним до української глобальної мережі інтернет, а 1 червня з’єднання закрилося і російські окупанти перенаправили трафік Херсону через підконтрольну Росії мережу в окупованому з 2014 року Криму. 5 червня Росія додала до мережевої інфраструктури більше трафіку через Москву, щоб посилити свій контроль над інтернетом в Херсоні, пише видання.

The New York Times також наводить свідчення окремих представників інтернет-провайдерів з окупованого регіону – вони розповіли про те, як відбувалася російська окупація інтернет-мережі. За їхніми даними, через кілька тижнів після захоплення Херсону «російські солдати прибули до офісів місцевих інтернет-провайдерів і наказали їм відмовитися від контролю над своїми мережами».

«Вони підійшли до них, приставили пістолети до їхніх голів і просто сказали: «Зробіть це. Вони зробили це крок за кроком в кожній компанії», – цитує газета Максима Смілянця, власника інтернет-провайдера з Херсонщини, який зараз перебуває в Києві.

Також у виданні зазначають, що «перенаправлення та цензура Росією українського інтернету не мають історичного прецеденту в інших країнах світу».

«Навіть після того, як Пекін взяв під більший контроль Гонконг, починаючи з 2019 року, інтернет у місті не зазнав такої ж цензури, як у материковому Китаї. І хоча тактику Росії можна обійти – люди використовують віртуальні приватні мережі або VPN, які приховують місцеперебування та ідентичність користувача, щоб обійти інтернет-блоки, – вони можуть бути застосовані до майбутніх окупацій», – зазначається у дослідженні The New York Times.

Українські стільникові мережі у Херсоні також були вимкнені, і місцеві жителі були змушені почати користуватися послугами російських мобільних операторів. Схожа ситуація склалася і в інших українських регіонах, які опинилися під російською окупацією, йдеться у публікації.

Також жителі цих територій мають доступ лише до російського телебачення та радіо, а в деяких районах інтернет та стільникові мережі взагалі відключені, зазначає газета.

В дослідженні видання, з посиланням на уряд, вказано, що «станом на червень близько 15 відсотків української інтернет-інфраструктури по всій країні було пошкоджено або знищено». Принаймні 11 відсотків усіх базових станцій стільникового зв’язку, які є обладнанням, що підключає телефони до мобільних мереж, не працюють через пошкодження або брак живлення, сказано в матеріалі The New York Times.

Тотальне блокування

Після повного відключення українського зв’язку окупанти розгорнули десятки точок з продажу сім-карток свого «кримського» оператора стільникового зв'язку, повідомляєХерсонське видання «Мост». Проте придбати сім-карту у Херсоні можна тільки за паспортом.

Головний редактор видання «Мост» Сергій Нікітенко в коментарі для «Новин Приазовʼя» зазначив, що тепер доступ до мережі інтернет є майже на всій території Херсонщини. У більшості випадків його надають місцеві провайдери.

«Наш сайт ще донедавна відкривався у частини херсонців без проблем, а от у частини не працював. Зрозуміло, що провайдери його десь замикали. Три тижні тому, за рішенням Генеральної прокуратури Росії, нас відімкнули взагалі – «Роскомнагляд», – повідомив головний редактор херсонського видання.

«Заблокували майже всі соцмережі – Facebook, Instagram, YouTube, намагалися заблокувати месенджер Viber. Зрозуміло, що блокування YouTube – це найбільш болюче для людей, бо з березня вони не мають доступу до українського телебачення, а тільки до російського. І зрозуміло, що це була альтернатива, яку росіяни швиденько прибрали», – додав він.

Нікітенко каже, що херсонці продовжують дізнаватись новини з підконтрольної території України. Найчастіше вони користуються Тelegram.

«Тelegram – це основна зараз соцмережа для херсонців і, звісно, VPN. Тут заслуга самих журналістів, адміністраторів пабліків, які вели роз’яснювальну роботу, пояснювали, як налаштувати VPN, які підходять в Херсоні, які ще не заблокували росіяни. І ми бачимо, що це дає результат, що трафік йде звідти, люди продовжують читати українські новини, дивитися контент український на YouTube, але не всі», – розповів Нікітенко.

Вчитель історії України з Херсонщини Сергій Шишковськийповідомив, що доступ до певних сайтів і сервісів на Херсонщині обмежений, навіть з використанням VPN.

«Навіть із VPN-сервісом заходити на Facebook дуже складно, тому що вони (окупаційні сили – ред.) й VPN-сервіси блокують. І сайти, які мають закінчення сом.ua, дуже вибірково. Знаю, що новинні сайти зовсім не працюють. Не можна зайти на пошту. Google заходить, я знаю. Зараз працює без обмежень Telegram, працює Twitter, також працює Viber, але вилітає, тобто працює нестабільно. YouTube не працює – це точно знаю», – розповів херсонець.

З 30 травня український мобільний зв’язок зник і на тимчасово окупованій території на півдні Запорізької області, зокрема в Бердянську і Мелітополі. Про це повідомляли виконком Бердянської міської ради та місцеві медіа Мелітополя.

Про ситуацію з доступом до інтернету та мобільного зв’язку у Бердянську «Новинам Приазовʼя» розповів місцевий житель, який просить не називати свого прізвища з міркувань безпеки. Він зазначив, що у місті працює стаціонарний інтернет, проте деякі сайти можна відкрити тільки за допомогою VPN.

«Через домашній інтернет не працюють соціальні мережі, за виключенням «ВКонтакте», де вже ніхто не сидить з українців. YouTube відкривається, але не можна подивитися відео – довго прогружається. Google відкривається, але не завантажуються українські сайти. Щодо Тelegram, то він працює без VPN, а ось інші месенджери – потрібно з VPN ними користуватися. Так само на мобільному інтернеті, взагалі майже все потребує увімкненого VPN. А VPN доводиться встановлювати декілька, тому що один працює з мобільним інтернетом, інший з домашнім», – розповів бердянець.

«Деградація мереж»

Як зазначив член правління Інтернет-асоціації України Максим Тульєв, зараз окупанти намагаються перемикнути всіх українських провайдерів на російські канали. Це, на його думку, сприятиме посиленню цензури та активізації системи «СОРМ», яка дозволяє слідкувати за користувачами, каже експерт.

За його словами, блокування доступу до сайтів і месенджерів на території Росії та окупованих територіях України відрізняється.

«В основної частини росіян досі доступні Google, YouTube, в той час, коли на окупованій частині України Google, YouTube, Facebook, Instagram недоступні. Тобто всі популярні соцмережі, крім «ВКонтакте», заблоковані – перший момент. Другий – не варто забувати, що український регулятор потребує блокування всього російського сегмента інтернету, фактично всього, там 600 з гаком автономних систем. Відповідно, через це блокування, якщо з боку Росії український ресурс не заблокований, то доступ до нього все одно неможливий», – пояснив експерт.

Також Тульєв зазначив, що для перемикання на російські канали росіяни захоплюють обладнання українських мобільних операторів, які працювали на окупованих територіях і частково завозять обладнання контрабандою.

«Найсумніше, що ні той, ні той спосіб не дозволяє їм мати його в достатній кількості та оперативно ремонтувати те, що зламалося. Якщо раніше завжди компанії мережеві, які виробляють мережеве обладнання, вони мали запаси обладнання, вони мали можливість оперативно відправляти його до Європи на ремонт, то зараз цієї можливості немає. Якщо щось зламалося, то зламалося зовсім», – розповів експерт.

«В них уже почалася деградація мереж. Кажуть, що користувачам буде ще більш некомфортно працювати. Це почнеться ближче до нового року: як в мобільних мережах, так і в стаціонарних», – прогнозує Тульєв.

«Імпровізовані оператори»

Експерт з питань телерадіокомунікацій Роман Хіміч стверджує, що на деяких частинах окупованих територій досі є можливість приєднатися до мереж українського стільникового зв’язку. Що стосується фіксованих мереж, то вони зараз захоплені російськими військовими.

«Завдяки тому, що радіохвилі розповсюджуються на досить велику відстань, навіть на непідконтрольних територіях, в залежності від рельєфу, 10-15 км, може, до 20 км вглиб від лінії фронту, є шанс під’єднуватися до мереж стільникового зв’язку», – каже він.

«Що стосується фіксованих мереж, такий парадокс військових конфліктів останніх 10-15 років, що ворожі сторони часто не тільки не знищують цілеспрямовано інфраструктуру зв’язку, а сприяють її існуванню. Тому що, як виявляється, в сучасному суспільстві зв’язок, можливість залишатися на зв’язку і байдуже – через власні мережі чи ворожі мережі, чи з третіх сторін, – вона надто цінна», – пояснив експерт.

Хіміч впевнений, що великі компанії російських мобільних операторів на окупованих територіях працювати не будуть.

«Той санкційний режим, який був запроваджений ще у 2014-16 роках, він ефективно стримував російський бізнес від експансії на окупованих територіях. Тому велика четвірка російських операторів уникала працювати в Криму та на сході України. Замість цього окупантам довелося розгортати своїх якихось імпровізованих операторів, у яких і послуги були відповідного типу. Єдиний, хто може працювати, – це Ростелеком», – повідомив Хіміч.

Експерт вважає, що після деокупації відновлення українського зв’язку на окупованій території потребуватиме ресурсів і певного часу. Оператори на це можуть витратити пів року, але за умови фінансової підтримки кілька місяців.

«Обмежити телефонні розмови»

Через відсутність на окупованих територіях півдня українського телефонного звʼязку місцевим жителям радять обмежити спілкування через мобільних операторів окупантів. Це може бути небезпечним, повідомили «Новинам Приазов'я».

«Радимо українцям бути максимально обережними, щоб не наразити себе на небезпеку. Обмежте телефонні розмови в мережі окупаційного оператора, а якщо це неможливо обговорюйте виключно побутові теми, які не можуть зацікавити ворога», – зазначив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

У відомстві радять користуватися «месенджерами з відкритим кодом і шифруванням передачі даних, а у мережу інтернет заходити виключно використовуючи VPN».

«Підключення послуг доступу до мережі через російські канали дасть можливість російським спецслужбам відстежувати активність у мережі українців, отримувати інформацію про їхні політичні погляди та настрої. Саме у цьому криється найбільша небезпека, адже ми неодноразово отримували інформацію про викрадення чи зникнення проукраїнські настроєних громадян», – підкреслив голова відомства.

Він також нагадав, що окупаційні сили на тимчасово окупованих територіях вимкнули від мережі українських мобільних операторів, які забезпечували послуги голосового зв’язку та доступу до мобільного інтернету та операторів і провайдерів, які надавали послуги з доступу до інтернету громадянам.

«У захоплених південних регіонах країни місцевих операторів примусово підключали до російської мережі тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. На сході – в ОРДЛО – за роки окупації були створені оператори, які також під’єднані до російських мереж», – додав голова Держспецзв'язку.