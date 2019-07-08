Майбутнє МКС - непевне, бо НАСА має нові пріоритети, - NPR

Коли Міжнародну космічну станцію виводили на орбіту Землі з космодрому Байконур в Казахстані в 1998 році, планувалось, що строк її перебування на орбіті становитиме щонайменше 15 років, пише NPR. В публікації видання розглядає питання майбутнього станції.

Американське космічне агентство НАСА та міжнародні партнери вклали більше 100 мільярдів доларів у станцію. Тепер пріоритетним проектом НАСА є здійснення повторної подорожі на Місяць. Тому майбутнє станції, яка старішає і щорічно потребує фінансування у 3-4 мільярди доларів – невизначене, йдеться в статті.

Одним зі шляхів є активна комерціалізація використання станції.

"НАСА відкриває міжнародну космічну станцію для комерційних можливостей і заохочує до використання цих можливостей як ніколи раніше, - говорить видавництву відповідальних зі фінанси установи Джефф Девіт. – Комерціалізація низькоорбітної станції дозволить НАСА відправити першу жінку і ще одного чоловіка на Місяць до 2024, як перша фаза для створення постійного представництва на Місяці для наступних подорожей на Марс".

Перспективи комерційного використання станції наразі важко оцінити.

Однак, заявляють дослідники, у разі, активної комерціалізації використання МКС, згодом, станція може перейти у приватну власність, а НАСА стане лише з одним клієнтів, наголошує видання.

Досягнення прогресу у наступних подорожах на Місяць, а також організації подорожі на Марс є одним з пріоритетів адміністрації президента США Дональда Трампа.

В травні Трамп оголосив про нові бюджетні ініціативи, покликані забезпечити наявність ресурсів для втілення цих проектів.

"За керівництва моєї адміністрації, ми поновлюємо велич НАСА і повертаємось до Місяця, а потім – Марс. Я поновлюю мій бюджет, щоб включити додаткові 1,6 мільярда доларів, щоб ми могли потужно повернутись до космосу!" – наголосив президент США в травні.

Збільшення видатків на 2020 бюджетний рік означатиме зростання бюджету НАСА до 22,6 мільярда доларів.

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