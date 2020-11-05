Президент Косова Тачі пішов у відставку через обвинувачення у воєнних злочинах

Хашим Тачі, президент Республіки Косово, що проголосила незалежність від Сербії після кривавої війни наприкінці 90-х років, заявив у четвер 5 листопада, що негайно йде у відставку, дізнавшись, що спеціальний суд висуває йому звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.

Спеціальна прокуратура і суд були створені 2016 року за підтримки Європейського Союзу для розгляду звинувачень про злочини, що могли бути скоєні бійцями етнічних албанських формувань - Армії визволення Косова у війні проти Сербії 1998-99 років.

Ті органи у Гаазі, в яких працюють міжнародні судді та прокурори, отримують фінансування ЄС, але діють за законами Косова.

Хашим Тачі сказав на прес-конференції у столиці Косова Приштині, що дізнався про висунення йому судових обвинувачень зі своїх джерел, хоча суд у Гаазі офіційно про це не оголошував.

Він сказав, що повинен піти з посади, щоб зберегти авторитет держави.

Заява Тачі про відставку була оприлюдена кількома годинами після того, як у Косово європейська поліція заарештувала і вивезла до Гааги іншого чільного косовського політика Якупа Краснічі.

69-річний Краснічі був речником Армії визволення Косова, а згодом президентом проголошеної республіки.

«Арешт Спеціальної прокуратури здійснювала Місія Європейського Союзу для забезпечення верховенства закону в Косово відповідно до своїх повноважень і згідно з законодавством Косово. Поліція Косово також надавала операційну підтримку Спеціальній прокуратурі», - повідомив Спеціальний суд.

Раніше Спеціальна прокуратура повідомила, що підозрює Хашима Тачі, який був чільним командувачем Армії визволення Косова та ще дев’ятьох осіб у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності, включно з убивством майже 100 людей і катуваннями та зникненням багатьох інших.

Республіка Косово проголосила незалежність 2008 року, яку визнали США та багато країн Заходу, але її не визнає Сербія та низка інших країн світу, включно з Україною.

У вересні 2020 року представник українського міністерства закордонних справ сказав, що можливість визнання Косова Україною залежатиме від «результатів діалогу і досягнення відповідних домовленостей між Сербією та Косовом».

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