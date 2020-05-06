Американські законодавці закликають профінансувати програми психологічної допомоги медпрацівникам

Двопартійна група законодавців закликає включити до наступного пакету допомоги фінансування розширеної програми підтримки психічного здоров'я медпрацівників.

90 законодавців виступили з ініціативою створити при Міністерстві здоров'я США програму, яка б надала ресурси лікарням для допомоги своїм працівникам, які борються з коронавірусом. Вони також закликають провести дослідження для визначення факторів, які викликають стрес, виснаження у медпрацівників, а також визначення перешкод, які стають на заваді у їх лікуванні.

Велика кількість досліджень вказує, що чимало медпрацівників страждають на депресію, синдром виснаження на роботі, залежність та мають суїцидальні думки. Крім того, медпрацівники наражаються на щоденну небезпеку зараження коронавірусом. Відповідно до Міжнародної ради медсестр та медбратів, принаймні 900 000 медпрацівників у всьому світі заразились коронавірусною інфекцією.

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