У ВООЗ та ООН заявили, що обмеження через коронавірус призвели до спалахів поліомієліту, кору

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що обмеження пов'язані із пандемією COVID-19 та вимоги до ресурсів стримують програми імунізації, що призводить до спалахів поліомієліту та кору серед дітей у найбідніших частинах світу.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, у п'ятницю в ООН також повідомили, що через пандемію коронавірусу мали місце зриви кампаній імунізації проти кору та поліомієліту, що становить загрозу діям із вразливих категорій.

На регулярному брифінгу ВООЗ у Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що на початку цього року Африка була оголошена вільною від поліомієліту завдяки скоординованим зусиллям багатьох організацій, урядів та мільйонів медичних працівників.

Світ не може дозволити зусиллям по боротьбі з однією небезпечною хворобою дозволити іншим небезпечним хворобам відновити свої позиції

Як він заявив, з моменту настання пандемії регулярні програми імунізації, подібні до тієї, яка зупинила неконтрольований поліомієліт в Африці, були припинені, а діти залишались у районах високого ризику, вразливих до таких хвороб, як поліомієліт, кір та пневмонія. За його словами, зараз агентство починає спостерігати спалахи цих хвороб.

Тедрос сказав, що до пандемії COVID-19, по всьому світу знову пожвавився кір. Минулого року спостерігалась найбільша кількість нових заражень за останні два десятиліття. Водночас, за його словами, передача поліовірусу, як очікується, зросте в Пакистані та Афганістані, а також у багатьох недоімунізованих районах Африки.

Генеральний директор ВООЗ заявив, що відмова від викорінення поліомієліту зараз призведе до глобального відродження хвороби, і протягом 10 років щороку може бути до 200 000 нових випадків.

Тедрос заявив, що ВООЗ та дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) відправили екстрений заклик до донорів у всьому світі з метою зібрати 655 мільйонів доларів - 400 мільйонів доларів на поліомієліт та 255 мільйонів доларів на кір - для подолання небезпечних прогалин в імунізації та спрямувати зусилля на певні вікові групи.

Він сказав, що світ не може дозволити зусиллям по боротьбі з однією небезпечною хворобою дозволити іншим небезпечним хворобам відновити свої позиції. "Хоча світ уважно спостерігає, як вчені працюють над забезпеченням безпечних та ефективних вакцин проти COVID-19, важливо забезпечити, щоб усі діти отримували вже доступні рятівні вакцини".

Дивіться також: Поліцейська академія у штаті Вашингтон запровадила нову систему тренування емоційної стійкості правоохоронців