У Франції, Італії, Росії - рекордно високі показники нових випадків Ковід-19. Деякі штати у США вводять нові обмеження

Франція, Італія та Росія повідомляють про рекордну кількість нових випадків зараження на коронавірус за день.

У четвер США звітували, що третій день поспіль країна демонструє рекордні показники захворювання на Ковід-19.

За даними Університету Джона Гопкінса, у четвер у США від Ковід-19 померло 1200 людей - найбільше з середини вересня

У Франції Міністерство охорони здоров'я підтвердило майже 60,5 тисяч нових випадків коронавірусу і 828 летальних випадків за день.

В Італії оголосили про 37 809 нових заражень за день - найвищий показник за весь період пандемії.

У Росії також, за офіційними даними, рекордна кількість хворих у п'ятницю - 20 582 випадки.

Інфекція швидко поширюється і на території США. За даними Університету Джона Гопкінса, у четвер у США від Ковід-19 померло 1200 людей - найбільше з середини вересня.

Суттєво зросли випадки шпиталізації. Лікарні на півдні та середньому заході Сполучених Штатів Америки повідомляють про масовий наплив нових пацієнтів.

Деякі штати почали запроваджували нові обмежувальниі заходи, щоб запобігти подальшому поширенню хвороби. Зокрема, у Денвері, штат Колорадо, оголосили про обов'язкове перебування мешканців вдома з 10 вечора до 5 ранку. Таке саме обмеження у штаті Род Айленд.

Штат Мейн зробив обов'язковим носіння маски у громадських місцях.

Массачусетс у п'ятницю оголосив про обов'язкове носіння масок, закриття деяких видів бізнесу, обмеження кількості людей всередині приміщень на вулиці.

Губернатори ще кількох штатів, зокрема Іллінойсу, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, заявили, що розглядають запровадження нових обмежувальних заходів через нову хвилю коронавірусу.

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