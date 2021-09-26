Офіційні дані Туркменістану: в країні немає і не було Ковід-19

Від початку пандемії майже два роки тому у Турменістані не виявили жодного випадку зараження коронавірусом.

Як звертає увагу американський канал CNN, “принаймні це те, що заявляють у цьому таємничому і авторитарному уряді цієї азійської країни”.

За даними Університету Джона Гопкінса у США, загалом у світі є щонайменше 5 країн, які не визнають коронавірусу на території країни. Крім Туркменістану, це Північна Корея та ще три ізольовані острови у Тихому океані.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов називав повідомлення про Ковід-19 в його країні “фейковими”, а минулого віторка у зверненні до ООН закликав світ не політизувати це питання.

Видання CNN з посиланням на незалежні організації та місцевих журналістів повідомляє, що Турменістан переживає нині вже третю хвилю спалаху коронавірусу, що “переповнює шпиталі і вбиває десятки людей”. За їхніми даними, президент Бердимухамедов применшує загрозу цієї інфекції.

"Замість того, щоб прийняти це і співпрацювати з мжнародною спільнотою, Туркменістав вирішив заховати голову в пісок”, - цитує видання туркменського журналіста у вигнанні, що проживає у Нідерландах, Руслана Матієва. Матієв заявив, що вже зібрав імена принаймні 60-ти людей у Туркменістані, які за його словами померли від коронавірусу. Серед них - вчителі, медики, артисти.

Туркменський уряд не відповів на запит журналістів прокоментувати ці дані.

Державний департамент США вніс Турменістан до списку країн, куди не рекомендується подорожувати через високий ризик зараження коронавірусом.

МЗС Британії та Австралії повідомляють про призупинення авіасполучень до Туркменістану.

“Туркменістан горить, горить від Ковіду. … Інколи вони навіть не приймають у шпиталі пацієнтів, вони їх просто відправляють додому”, - цитує видання CNN Діану Серебряник, директорку громадської організації “Права і свободи громадян Туркменістану”, що розташована у Європі.

Раніше правозахисна організація Human Rights Watch заявляла: "Кожну хвилину, коли уряд Туркменістану приховує правду про Ковід-19 в країні, він загрожує життю та здоров'ю своїх громадян... Уряд повинен припинити це необдумане заперечення і негайно вжити відповідних заходів із охорони здоровя".

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Іран - сусідня з Туркменістаном країна - переживає один з найбільших у світі спалахів Ковід-19. В цій країні коронавірусом заразилось 5,5 мільйонів людей.

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